Во время официального визита в Японию президент США Дональд Трамп не удержался и продемонстрировал военнослужащим на борту авианосца USS George Washington на базе в Йокосуке свой фирменный танец с размахиванием руками и легкой пантомимой. Об этом сообщают американские СМИ.

Солдаты и матросы приветствовали выступление громкими аплодисментами и смехом. Видео с момента танца быстро стало вирусным.

Дональд Трамп, выступая перед служащими, подчеркнул серьезность отношений между Соединенными Штатами и Японией. Но, как видно, не отказался от легкого и экстравагантного паузы-момента, добавив шоу-элемент в официальный визит.