В США спустили на воду новейший суперавианосец John F. Kennedy

Новейший супертяжелый авианосец Пентагона John F. Kennedy (CVN-79) покинул верфь и впервые вышел в открытое море для ходовых испытаний. Этап считается ключевым перед вводом корабля в строй, который запланировали на март 2027 года, сообщил портал Interest Ingengineering.

После завершения тестов судно пройдет программу приемки Военно-морских сил (ВМС) США.

Технические характеристики гиганта впечатляют: длина составляет 333 метра, ширина полетной палубы — 78 метров, а полное водоизмещение достигает около 100 тысяч тонн.

Фото picryl. Авианосец John F. Kennedy

При строительстве «Кеннеди» инженеры учли проблемы головного корабля серии — Gerald R. Ford. Тот столкнулся с задержками и перерасходом средств при интеграции электромагнитных катапульт (EMALS), систем торможения и палубных подъемников.

Главное техническое новшество авианосца — современная радиолокационная система AN/SPY-6(V)3 Enterprise. Она заменила проблемный радар, использовавшийся ранее, и доказала эффективность на эсминцах типа «Арли Берк».

Пентагон форсирует обновление флота, так как стареющие авианосцы класса «Нимиц» готовят к списанию. Законодательство требует содержать в строю не менее 11 авианосцев, что становится трудной задачей.

Изначально передачу John F. Kennedy планировали на более ранний срок. Однако в 2020 году ВМС выбрали поставку в формате «полного пакета»: корабль передадут сразу со всей инфраструктурой для истребителей пятого поколения F-35C. Это исключит многолетний период доводки после официального ввода в эксплуатацию.

По замыслу военных, обновление парка стабилизирует «авианосный мост» США, который сейчас испытывает беспрецедентное давление.