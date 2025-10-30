Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии. Такие данные содержатся в традиционном отчете World Happiness Report 2025.

Отмечается, что государства региона продемонстрировали один из самых высоких уровней доброжелательности и взаимопомощи в мире.

Несмотря на различия в экономическом положении, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали устойчиво высокий уровень доверия и социальной сплоченности, говорится в отчете.

РК заняла 43-е место в рейтинге, став самой «счастливой» страной Центральной Азии. РУз на 53-м месте, а КР — на 75-м, при этом став лидером региона по помощи незнакомцам (55-е место). РТ оказалась на 90-й позиции. Туркменистан в рейтинг не вошел из-за отсутствия необходимых данных.

Исследование показывает, что средний индекс доброжелательности в государствах Центральной Азии колеблется от 0,30 до 0,36 при среднемировом уровне 0,33. Это свидетельствует о сохранении в регионе прочных социальных связей и культур коллективизма, где взаимопомощь и участие в жизни сообщества остаются ключевыми ценностями, отметили составители.

По мнению экспертов, ощущение счастья определяется не только уровнем дохода, но и доверием в обществе, стабильностью и чувством свободы. Центральная Азия, по их оценке, остается регионом с «теплым социальным климатом», где человеческая доброта и взаимопомощь компенсируют экономические трудности и недостатки государственных институтов.