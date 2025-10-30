14:52
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии

Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии. Такие данные содержатся в традиционном отчете World Happiness Report 2025.

Отмечается, что государства региона продемонстрировали один из самых высоких уровней доброжелательности и взаимопомощи в мире.

Несмотря на различия в экономическом положении, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан показали устойчиво высокий уровень доверия и социальной сплоченности, говорится в отчете.

РК заняла 43-е место в рейтинге, став самой «счастливой» страной Центральной Азии.

РУз на 53-м месте, а КР — на 75-м, при этом став лидером региона по помощи незнакомцам (55-е место).

РТ оказалась на 90-й позиции.

Туркменистан в рейтинг не вошел из-за отсутствия необходимых данных.

Исследование показывает, что средний индекс доброжелательности в государствах Центральной Азии колеблется от 0,30 до 0,36 при среднемировом уровне 0,33. Это свидетельствует о сохранении в регионе прочных социальных связей и культур коллективизма, где взаимопомощь и участие в жизни сообщества остаются ключевыми ценностями, отметили составители.

По мнению экспертов, ощущение счастья определяется не только уровнем дохода, но и доверием в обществе, стабильностью и чувством свободы. Центральная Азия, по их оценке, остается регионом с «теплым социальным климатом», где человеческая доброта и взаимопомощь компенсируют экономические трудности и недостатки государственных институтов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349042/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 104-е место из 143 в рейтинге верховенства права
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в мировом рейтинге UWW заняла третье место
Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW
Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США упал до рекордных 40 процентов
Рейтинг Демократической партии США рухнул до минимума за 35 лет — итоги опроса
Лучшим в мире признан аэропорт Кейптауна в ЮАР, худшим — ​аэропорт Туниса
Бишкек занял 138-е место в рейтинге лучших городов для студентов
Агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Кыргызстану до позитивного
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
14:37
Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI...
14:33
Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Корее. Главные итоги рандеву
14:17
Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии
14:05
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
13:46
В городе Ош улицу Абулаева заасфальтируют за 35 миллионов сомов