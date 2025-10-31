В Бишкеке 31 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 5;

9.30-17.30 — улицы Токтогула, дома № 62, 62/1, 64, 64а, 64б, 64в, Гоголя, дома № 16, 20, 20а;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Южная магистраль, Масалиева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Каркыра, Дуйшобаева, Тагай-Бий, Ахунбаева, Садыр-Аке, Барчын, Бугу-Эне, Гагарина, Атабай, Ак-Жол);

9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Терек-Сай, Кара-Алма), «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);

9.00-14.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;

11.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Шералиева, Баба-Ата);

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра);

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РОВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сад «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманжан Датка (Алматинская), Лумумбы, дом № 50;

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачный, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Велелая, Тамырчы, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная) жилмассивы «12 ГА», «7 ГА», «6,9 ГА», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), водозабор.

Памятные даты

Всемирный день городов

Фото 24.kg. Город Бишкек

День учрежден, чтобы привлечь внимание к проблемам мировой урбанизации. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60 процентов населения планеты будут городскими жителями. Еще в 1950-х таковых было всего 30 процентов.

Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек.

Международный день экономии

По замыслу его создателей, сегодня следует не только экономить деньги, но и экономить в широком смысле этого слова время, силы, бережно относиться к вещам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Калыгул Бай уулу

Фото из интернета. Калыгул Бай уулу

31 октября 1785 года в Иссык-Кульской области родился акын, философ, родоначальник кыргызской акынской поэзии Калыгул Бай уулу.

Добровольное вхождение кыргызов в состав Российской империи вызвало резкие перемены в духовной жизни народа, вследствие чего возникло литературное течение «Замана» («Эпоха»). Одним из первых его представителей и стал Калыгул Бай уулу.

До Октябрьской революции наследие Калыгула передавалось из уст в уста. Последователи цитировали его изречения и распространяли их среди населения, при этом утверждая: «Это были слова Калыгула».

В отличие от других акынов-импровизаторов, он не участвовал в поэтических состязаниях — айтышах, а все свои назидания выражал крылатыми рифмованными речитативами без инструментально-музыкального сопровождения.

Калыгул Бай уулу умер в возрасте 70 лет в 1855-м в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области. Тело его похоронено там же, вблизи села Кара-Ой. 30 октября 1999 года в родном селе акына-импровизатора сооружен мавзолей.

Родился виртуоз-комузист Атай Огонбаев

Фото open.kg. Атай Огонбаев

В 1900 году в селе Кок-Кашат (ныне Таласский район) родился композитор и народный певец, виртуоз-комузист Атай Огонбаев. Основатель и руководитель Ансамбля комузистов Киргизской ССР.

Игре на комузе и пению обучался у Токтогула Сатылганова. Его игра отличалась высочайшей техничностью. В этом плане он стоит особняком среди других известных комузистов.

Атай Огонбаев играл, положив комуз на плечо, на голову, заложив его за спину, вращая вокруг туловища, поражая слушателей виртуозной техникой.

Он создал множество любовно-лирических песен, популярных в народе. «Куйдум чок», «Ой булбул», «Гул» стали шедеврами кыргызской песенной лирики.

В 2000-м почта Кыргызстана выпустила марку, посвященную композитору.

Умер государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

В 1925 году в возрасте 40 лет в Москве умер революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военный теоретик Михаил Фрунзе.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

С января 1925 года — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под его руководством проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Похоронен 3 ноября 1925-го на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Умер режиссер Талгат Асыранкулов

Фото из интернета. Талгат Асыранкулов

Родился в 1962 году в Кыргызстане. Член союзов художников и кинематографистов КР.

Работал художником-постановщиком фильмов «Где твой дом, улитка?» (1992, режиссер Актан Абдыкалыков), «Селкинчек» (1993, Актан Абдыкалыков), «Все вокруг засыпано снегом» (1994, Камар Камалов, Узбекистан), «Шиза» (2003, Гульшад Омарова, Россия — Казахстан), «Монгол» (2005, Сергей Бодров-старший, Россия — Германия — Казахстан), «Свет-аке» (2010, Актан Арым Кубат, Кыргызстан — Франция — Германия — Голландия), «Она» (2013, Лариса Садилова, Россия).

Был художником-постановщиком короткометражных фильмов «Жамгыр» (2011, режиссер Айгуль Баканова) и «Топурак» (2014, Чолпонай Борубаева). В качестве кинорежиссера-постановщика поставил фильм «Райские птицы» (2006, Кыргызстан — Казахстан).

Умер в 2015-м.

