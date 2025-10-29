Черногория прекратила безвизовый режим в отношении граждан Турции

Премьер-министр страны Милойко Спайич объяснил решение желанием «пересмотреть и усовершенствовать механизмы контроля передвижения и пребывания иностранных граждан» в Черногории. Об этом пишет DW.

По словам премьера, решение коснется примерно 14 тысяч турецких граждан, которые до этого могли пребывать в Черногории без визы три месяца каждые полгода.

Поводом для этих мер стали продолжающиеся с субботы межэтнические столкновения в Черногории из-за нападения с ножом на жителя Подгорицы. В инциденте подозревают двух мужчин, как минимум один из них — гражданин Турции. Пострадавший при нападении выжил. Но сообщения о том, что в инциденте виновны турецкие мигранты, спровоцировали в Черногории волну насилия в отношении турок. МИД Турции при этом сообщил, что находится в «непрерывной координации» с черногорскими коллегами.

Напомним, президент Черногории Яков Милатович пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян.