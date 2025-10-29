22:07
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Черногория прекратила безвизовый режим в отношении граждан Турции

Премьер-министр страны Милойко Спайич объяснил решение желанием «пересмотреть и усовершенствовать механизмы контроля передвижения и пребывания иностранных граждан» в Черногории. Об этом пишет DW.

По словам премьера, решение коснется примерно 14 тысяч турецких граждан, которые до этого могли пребывать в Черногории без визы три месяца каждые полгода.

Поводом для этих мер стали продолжающиеся с субботы межэтнические столкновения в Черногории из-за нападения с ножом на жителя Подгорицы. В инциденте подозревают двух мужчин, как минимум один из них — гражданин Турции. Пострадавший при нападении выжил. Но сообщения о том, что в инциденте виновны турецкие мигранты, спровоцировали в Черногории волну насилия в отношении турок. МИД Турции при этом сообщил, что находится в «непрерывной координации» с черногорскими коллегами.

Напомним, президент Черногории Яков Милатович пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349024/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Черногории пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян
МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США
Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
Россияне теперь могут подать документы на визу в США только в Астане и Варшаве
Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
Госдеп начал проверку всех 55 миллионов обладателей виз США
Залог до $15 тысяч за визу в США планирует ввести Вашингтон для некоторых стран
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Волонтеры из&nbsp;России проведут образовательные программы в&nbsp;Кыргызстане Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
29 октября, среда
22:04
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли с...
21:46
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву
21:21
Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу золотую корону
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: днем без осадков
20:47
Черногория прекратила безвизовый режим в отношении граждан Турции