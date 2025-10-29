17:27
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Выборы-2025

ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами

ГКНБ провел совещание в здании полномочного представительства правительства по Иссык-Кульской области. Обсуждались меры по обеспечению общественно-политической стабильности и безопасности в период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, сообщает пресс-центр ведомства.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Прошло совещание по обеспечению стабильности перед выборами

Представители ГКНБ напомнили участникам о нормах избирательного законодательства и предусмотренной уголовной ответственности за нарушения, включая подкуп избирателей и вмешательство в агитационную деятельность.

Особое внимание уделено вопросам безопасности в местах массового скопления людей. Граждан призвали незамедлительно сообщать о любых противоправных действиях, которые могут повлиять на ход избирательного процесса.

По итогам совещания руководителям органов местного самоуправления поручено провести соответствующую работу на местах и усилить взаимодействие с правоохранительными структурами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348997/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
В канун выборов в Оше началась профилактическая операция «Экстремист»
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской области
ЦИК аккредитовала международных наблюдателей на досрочные парламентские выборы
Садыр Жапаров открыл учебно-тренировочный центр спецподразделения «Альфа»
Здание галереи искусств в Нарыне возвращено государству
Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей
Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
29 октября, среда
17:22
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед...
17:17
В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве
17:15
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
17:06
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
17:04
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека