ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами

ГКНБ провел совещание в здании полномочного представительства правительства по Иссык-Кульской области. Обсуждались меры по обеспечению общественно-политической стабильности и безопасности в период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото ГКНБ. Прошло совещание по обеспечению стабильности перед выборами

Представители ГКНБ напомнили участникам о нормах избирательного законодательства и предусмотренной уголовной ответственности за нарушения, включая подкуп избирателей и вмешательство в агитационную деятельность.

Особое внимание уделено вопросам безопасности в местах массового скопления людей. Граждан призвали незамедлительно сообщать о любых противоправных действиях, которые могут повлиять на ход избирательного процесса.

По итогам совещания руководителям органов местного самоуправления поручено провести соответствующую работу на местах и усилить взаимодействие с правоохранительными структурами.