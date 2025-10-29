17:27
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Новый генплан Оша охватит свыше 35 гектаров земли: началась разработка документа

В Оше началась разработка нового генерального плана города, который охватит территорию более 35,5 гектара и будет рассчитан на срок свыше 15 лет. Об этом сообщили в местном городском кенеше.

По данным муниципалитета, для подготовки документа создана специальная комиссия, куда вошли депутаты горкенеша, специалисты мэрии, управления градостроительства и архитектуры. Она уже провела два заседания и приступила к формированию концепции развития городской территории.

Генплан станет основой для долгосрочного проектирования городской инфраструктуры, транспортной сети и зон жилищной застройки.

До утверждения нового документа продолжает действовать прежний Генеральный план, рассчитанный с 2016 по 2025 год.

Ранее городская комиссия уже завершила разработку детального плана центральной части Оша площадью 3,5 гектара, который утвержден горкенешем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348994/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Самидин Атабаев назначен главой казыята города Ош
Прогнозы Генплана: к 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал
Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города
В городе Ош похоронили мать и детей, погибших при пожаре на улице Орозбекова
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
29 октября, среда
17:22
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед...
17:17
В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве
17:15
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
17:06
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
17:04
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека