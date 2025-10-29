Новый генплан Оша охватит свыше 35 гектаров земли: началась разработка документа

В Оше началась разработка нового генерального плана города, который охватит территорию более 35,5 гектара и будет рассчитан на срок свыше 15 лет. Об этом сообщили в местном городском кенеше.

По данным муниципалитета, для подготовки документа создана специальная комиссия, куда вошли депутаты горкенеша, специалисты мэрии, управления градостроительства и архитектуры. Она уже провела два заседания и приступила к формированию концепции развития городской территории.

Генплан станет основой для долгосрочного проектирования городской инфраструктуры, транспортной сети и зон жилищной застройки.

До утверждения нового документа продолжает действовать прежний Генеральный план, рассчитанный с 2016 по 2025 год.

Ранее городская комиссия уже завершила разработку детального плана центральной части Оша площадью 3,5 гектара, который утвержден горкенешем.