«Волны» на дорогах. В Бишкеке изучают проблему вместе с зарубежными экспертами

В Бишкеке изучают проблему появления дефектов на проезжей части отремонтированных дорог. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, недавно на круглом столе собрали специалистов из Казахстана (Алматы) и России, а также представителей подрядных организаций.

«На вопрос, почему в летний период у нас появляются дорожные дефекты, прозвучали разные варианты, в том числе устаревшие строительные нормы и правила (СНиП) и ГОСТы, по которым подбирается состав асфальтобетона, качество битума и так далее. Мы работаем над решением проблемы совместно с коллегами из РФ и РК. Возможно, нужно сделать асфальт потолще или состав битума изменить», — сказал Азамат Осмоналиев.

Он добавил, что движение на дорогах Бишкека стало интенсивным, зачастую автобусы с пассажирами тормозят и натирают покрытие на остановках и перед светофорами, что приводит к появлению колеи.

Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Лермонтова и проспекта Жибек Жолу дорога покрылась «волнами».