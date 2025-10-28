Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску

Заместитель мэра города Бишкек Рамиз Алиев в рамках выездного совещания посетил МП «Бишкекский санитарный полигон» и ознакомился с подготовительными работами по запуску мусоросжигающего завода. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ходе выезда рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию объекта, а также ход выполнения строительно-монтажных работ.

Совещание прошло в рамках реализации проекта экотехнологического завода по утилизации твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии. По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева уже начаты подготовительные мероприятия к запуску завода.

В совещании приняли участие глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан, представители профильных министерств, мэрии Бишкека, МП «Тазалык» и МП «Бишкекский санитарный полигон», а также представители подрядных организаций.