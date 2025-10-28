На участке автодороги Бишкек — Кант — Токмок завершена укладка первого слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Сейчас там временно нанесена дорожная разметка и движение по обе стороны открыто.

Согласно проекту, на участке с 5-го по 9-й километр планируется уложить верхний слой асфальта, отремонтировать мост, проложить и установить водоотводные лотки.

Отмечается, что капитальный ремонт охватывает 3,85 километра трассы — от села Новопокровка до улицы Лермонтова в Бишкеке.

По данным Минтранса, проект направлен на повышение безопасности движения и улучшение транспортной доступности между Бишкеком, Кантом и Токмоком.