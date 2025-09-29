16:17
Дебюрократизация. Регистрация лекарств в Кыргызстане будет занимать 5-10 дней

Регистрация лекарств в Кыргызстане будет занимать 5-10 дней. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор института нормотворчества и верховенства права Аяз Джаркынбаев.

По его словам, любое ввозимое и обращаемое на территории КР лекарственное средство должно пройти процедуру регистрации.

«Проверяем, смотрим, даем право на доступ на рынок. Есть общая процедура — длится от шести месяцев до трех лет и включает в себя анализ, экспертизу документов, анализ площадок, на которых производятся лекарства, лабораторные испытания самих препаратов и другое. Это длительный и зачастую коррупционный процесс. Есть процедура упрощенной регистрации — занимает месяц, может, чуть дольше, когда лекарства из некоторых стран проходят только экспертизу документов без лабораторных исследований.

Мы задались вопросом, почему если лекарство произведено в США, прошло строжайшую процедуру контроля, надзора и принято для обращения на рынке, а мы хотим еще что-то дополнительно проверить. Что мы можем там найти еще такого, что может помешать для ввода в обращение на рынке Кыргызстана? Поэтому мы и предложили Минздраву совместно с Нацинститутом стратегических инициатив подумать над автоматическим признанием препаратов. Исключаем даже процедуру экспертизы документов. Если производитель зарегистрирован в регуляторах, то подает досье. Департамент лекарственных средств проверяет досье, если все нормально, то автоматически вносят в реестр», — сказал Аяз Джаркынбаев.

Он добавил, что процесс регистрации в таком случае будет занимать всего от 5 до 10 дней.

«Из-за бюрократических препон просто мы иногда ограничиваем себе доступ в лекарствах. Автоматическому признанию подлежат и те лекарства, которые завозятся через систему ООН. Это говорит о нашем доверии к регуляторам и системе ООН. У них налаженные цепочки поставок, прямые связи с производителями», — отметил Аяз Джаркынбаев.

Ранее сообщалось, что Жогорку Кенеш принял закон об упрощенной аккредитации лекарств. Суть законодательных изменений в том, что КР будет автоматически признавать регистрацию лекарств, прошедших проверку у ведущих мировых регуляторов — FDA в США, EMA в Европе, агентств Великобритании, Швейцарии, Японии, а также у Всемирной организации здравоохранения.
