В Бишкеке 28 октября облачно. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 11, 12-й микрорайон, дома № 12, 12/1;

9.00-13.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Жумабека, Тыныстанова;

9.00-14.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Бадахшан, Жазира), «Орок»;

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, дом № 63, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Куюкова), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Жоон-Добо, Байчечекей), отрезки улиц Абдумомунова, Коенкозова;

14.00-17.00 — жилмассив «Селекция» (улицы Улар, Эркиндик);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Северный, улица Чагая);

9.00-13.30 — жилмассив «Жениш»;

9.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Троицкой, Лумумбы;

10.00-18.00 — село Маевка (переулок Тепличный).

9.00-15.00 — жилмассивы «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо».

У кого намечается той

Лейла Лурова

Родилась 28 октября 1968 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октября 1892-го в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Всемирный день дзюдо

Событие учреждено Международной федерацией в 2011 году.

День дзюдо совпадает с датой рождения мастера боевых искусств кодокан Дзигоро Кано, открывшего первую школу. Он родился 28 октября 1860-го.

Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, а также все, кто всерьез увлекается дзюдо.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

Фото vb.kg. Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года во Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963-го. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор 5 монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык (La naissance d’une barde-manastchi).

Занимался переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.

Умер 23 июля 2022 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.