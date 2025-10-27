22:00
Общество

Оштрафован владелец торгового центра, строящегося вдоль трассы Бишкек — Ош

Региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля по Джалал-Абадской области проверило строительство торгового центра вдоль трассы Бишкек — Ош в городе Токтогул. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, установлено, что при строительстве двухэтажного торгового центра допущены нарушения норм и правил.

«Владельцу объекта назначен штраф, а неправильно установленные кирпичные и пеноблочные конструкции демонтированы. Также предписано провести работы по укреплению и повторному возведению конструкций в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, региональное управление предупредило, что строительство в этом районе будет находиться под строгим контролем для обеспечения соблюдения строительных норм и стандартов», — говорится в сообщении.
