В государственную собственность возвращено здание галереи искусств в Нарыне.

Как уточнили в пресс-центре ГКНБ, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2000 году здание городской библиотеки Нарына вместе с земельным участком площадью 1 тысяча 350 квадратных метров незаконно передано в частную собственность гражданину С.А.М.

Фото ГКНБ. Здание галереи искусств в Нарыне возвращено государству

Позже на этом месте построено здание, где разместилась галерея искусств.

По данным ведомства, в результате мероприятий С.А.М. добровольно передал объект государству. Здание возвращено на баланс Нарынского областного историко-этнографического музея имени Какена Мамбеталиева.

ГКНБ отмечает, что работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных государственных объектов продолжается.