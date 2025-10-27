09:27
Общество

В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» Бишкека не будет воды

28 октября будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения:

  • жилмассив «Мурас-Ордо» с 9.00 до 15.00;
  • жилмассив «Калыс-Ордо» с 9.00 до 15.00.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборах «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо» и городских водопроводных сетях.

Фото мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
