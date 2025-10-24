14:59
Общество

В Кыргызстане предлагают ввести туристский сбор

На Едином портале общественных обсуждений размещен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» — в Бюджетный кодекс, Кодекс о неналоговых доходах и Закон «О туризме».

Документ предусматривает введение туристского сбора — нового неналогового платежа, который будут взимать с гостей, временно проживающих в отелях, гостиницах, хостелах, санаторно-курортных организациях, домах отдыха и гостевых домах.

Плательщиками сбора станут владельцы или арендаторы объектов проживания, а фактическими плательщиками — туристы. Размер и порядок уплаты сбора определит кабинет министров. Средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры и сохранение культурного наследия.

Изменения также закрепляют обязанность налоговых органов контролировать сбор и учитывать его наряду с другими неналоговыми доходами государства.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2027 года.
