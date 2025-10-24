В КР хотят ввести обязательную ДНК-регистрацию для осужденных и иностранцев

На Едином портале общественных обсуждений размещен проект Закона «О государственной геномной и дактилоскопической регистрации в Кыргызской Республике». Автором выступило МВД КР.

Документ устанавливает порядок сбора, хранения и использования геномной (ДНК) и дактилоскопической (отпечатков пальцев) информации. Закон направлен на создание базы данных, которая поможет устанавливать личность граждан, разыскивать без вести пропавших людей, идентифицировать неопознанные тела и раскрывать преступления.

Согласно проекту, обязательной геномной регистрации подлежат осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, лица, чьи биоматериалы изъяты при расследовании, и неопознанные трупы. Дактилоскопическая регистрация будет обязательной для сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых и обвиняемых, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, находящихся в Кыргызстане.

Для других граждан страны дактилоскопия останется добровольной.

Собранные данные будут храниться в электронных базах МВД. Законопроект предусматривает строгие меры защиты информации и ответственность за ее утечку или неправомерное использование. Контроль за исполнением норм возлагается на органы внутренних дел, надзор — на прокуратуру.