Аскат Алагозов: Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать

Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, по поручению главы государства специалисты МЧС уже долгое время каждый день выходят на озеро: достают рыболовные сети, убирают мусор.

«Похоже, озеро наконец-то начало дышать. Прошу вас, не бросайте мусор ни в воду, ни на берег. От нас зависит, каким мы оставим озеро завтра: чистым и живым или уставшим от человеческой небрежности», — написал он.

Отметим, с 2023 года проводится масштабная работа по очистке озера и его берегов от мусора и рыболовных сетей.

«В 2023-м из озера вытащили 218 тысяч 100 метров рыболовных сетей, в 2024 году — 112 тысяч 100 метров, а в этом году 85 тысяч 400 метров. За три года специалисты выпустили в озеро тонны мальков и продолжают очищать его от сетей», — сообщили в МЧС.