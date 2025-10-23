20:21
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Аскат Алагозов: Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать

Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, по поручению главы государства специалисты МЧС уже долгое время каждый день выходят на озеро: достают рыболовные сети, убирают мусор.

«Похоже, озеро наконец-то начало дышать. Прошу вас, не бросайте мусор ни в воду, ни на берег. От нас зависит, каким мы оставим озеро завтра: чистым и живым или уставшим от человеческой небрежности», — написал он.

Отметим, с 2023 года проводится масштабная работа по очистке озера и его берегов от мусора и рыболовных сетей.

«В 2023-м из озера вытащили 218 тысяч 100 метров рыболовных сетей, в 2024 году — 112 тысяч 100 метров, а в этом году 85 тысяч 400 метров. За три года специалисты выпустили в озеро тонны мальков и продолжают очищать его от сетей», — сообщили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348304/
просмотров: 815
Версия для печати
Материалы по теме
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери
Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году
В Иссык-Кульской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3 балла
Жители Иссык-Куля выставили ультиматум властям — требуют ввести смертную казнь
Блогер заявил об экологической катастрофе на реке Ырдык, впадающей в Иссык-Куль
На Иссык-Куле строят дорогу к курорту «Ала-Тоо Резорт»
Зоологический заказник «Джейран ордо» появится на Иссык-Куле
В Иссык-Кульской области открыли памятник Шайыбеку ата
Запрет на пакеты. В Иссык-Кульской области наложены штрафы на 20 тысяч сомов
Команды из Бишкека заняли призовые места по пляжному волейболу на Иссык-Куле
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
23 октября, четверг
20:03
В центре Бишкека временно отключат горячую воду В центре Бишкека временно отключат горячую воду
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:47
Дорогу отремонтировали, а проезд к домам — нет. Жители «Аламедина-1» недовольны
19:24
Аскат Алагозов: Озеро Иссык-Куль наконец-то начало дышать
19:05
В Бишкеке открылись новые образовательные центры в сфере зеленой энергетики