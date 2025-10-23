15:37
Общество

Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов

Счетная палата КР рассмотрела результаты аудита исполнения бюджета Министерства иностранных дел и его заграничных учреждений за 2023–2024 годы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото счетной палаты.

По данным аудита, в МИД выявлены финансовые нарушения на сумму 72,7 миллиона сомов, включая ошибки в бюджетном исполнении, использовании имущества, отчетности и закупках. Из них 5,3 миллиона сомов, подлежащие возмещению, уже возвращены.

В центральном аппарате МИД были установлены переплаты по заработной плате, социальным отчислениям и транспортным расходам за счет специальных средств. Средства впоследствии возвращены. В Дипломатической академии выявлено использование грантов вне казны и нарушения законодательства при оплате труда и закупках.

В загранучреждениях обнаружены несоответствия при учете запасов, арендных расходов и командировок. В отдельных консульствах услуги предоставлялись за доллары, что противоречит правилам учета.

Совет Счетной палаты принял решения и поручил МИД устранить нарушения и исполнить рекомендации аудиторов.
