В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

В Бишкеке строительная компания «Кыргыз Курулуш Долбоор» оштрафована на 200 тысяч сомов за несоблюдение требований техники безопасности на стройплощадке. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.
Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало видео, размещенное в соцсетях 22 октября. На кадрах было видно, что на объекте на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева нарушаются правила безопасности.
В Минстрое напомнили, что все строительные организации обязаны строго соблюдать требования законодательства о градостроительстве и безопасности при выполнении работ.