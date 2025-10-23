В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

В Бишкеке строительная компания «Кыргыз Курулуш Долбоор» оштрафована на 200 тысяч сомов за несоблюдение требований техники безопасности на стройплощадке. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стало видео, размещенное в соцсетях 22 октября. На кадрах было видно, что на объекте на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева нарушаются правила безопасности.

По результатам проверки составлен протокол о нарушении норм. Кроме того, в отношении машиниста башенного крана инициированы отдельные меры — он пройдет проверку квалификации и документов на право управления техникой.

В Минстрое напомнили, что все строительные организации обязаны строго соблюдать требования законодательства о градостроительстве и безопасности при выполнении работ.