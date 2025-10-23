14:06
Кыргызстан презентовал обновленную стратегию по сохранению снежного барса

В Бишкеке на форуме, посвященном Международному дню снежного барса (23 октября), презентовали обновленную национальную стратегию и план действий по сохранению этого дикого животного.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев отметил, что снежный барс — это символ силы, независимости и хрупкости, который нуждается в защите. «Как барс бережно выбирает путь на склоне, так и мы должны научиться двигаться вперед с уважением к природе, от которой зависит наше будущее», — заявил он.

Угроза исчезновения: таяние ледников губит снежного барса, заявили на форуме

Медер Машиев напомнил, что Международный день снежного барса объединяет 12 стран ареала от Гималаев до Памира и Тянь-Шаня. Для Кыргызстана этот день имеет особое значение, поскольку именно здесь, на родине глобальной программы, впервые стартовала кооперация по сохранению животного.

«Это стратегия природоохранных целей на национальном уровне с учетом наших реалий и глобальных вызовов. Сохранение природы — это особая часть устойчивой экономики, социальной стабильности. В рамках глобальной программы мы запускаем диалог с финансовым сектором, чтобы сформировать условия для инвестиций и привлечения устойчивого финансирования на природоохранные проекты», — добавил министр.

Он подчеркнул, что в 2024 году принята Резолюция ООН по сохранению снежного барса, что стало большим вкладом КР в охрану горных экосистем.

Сегодня бизнес — не донор, а партнер по сохранению природы, где снежный барс — символ, его охрана уже включена в глобальные программы.

Медер Машиев

Завершая выступление, он процитировал Чингиза Айтматова: «Ибо доблесть сегодня не в том, чтобы побольше взять от природы, не дав ей ничего взамен. А в том, чтобы жить с природой в полной гармонии, доказывая на деле свою разумность. Сегодня от нас требуется не только рациональность, но и дальновидность, воля и совместные действия».

Представитель ООН Александра Соловьева отметила, что судьба снежного барса неразрывно связана с устойчивым развитием горных сообществ и сохранением биоразнообразия. Она назвала Кыргызстан лидером глобальной повестки по сохранению животного, а признание его национальным символом — отражение глубокого уважения страны к природе.

Для Программы развития ООН это большая честь на протяжении многих лет быть надежным партнером КР на этом пути.

Александра Соловьева

Она добавила, что ПРООН продолжает вносить вклад в увеличение особо охраняемых природных территорий, которые выросли до более чем 7 процентов на территории Кыргызстана. В Западном Тянь-Шане создан экологический коридор площадью более 60 тысяч гектаров, соединяющий три такие территории и обеспечивающий зону обитания барса и его кормовую базу.

Представитель ООН призвала банковский и частный сектора к содействию и назвала форум уникальной площадкой для объединения усилий государства, бизнеса и общественных организаций.
