Камчыбек Ташиев заложил капсулу под возведение культурного центра в селе Баетов

В селе Баетов Ак-Талинского района Нарынской области начнется строительство общественно-культурного центра.

В рамках рабочей поездки в регион глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу в основание будущего здания.

Культурный центр будет трехэтажным с современными условиями для отдыха и досуга жителей. Его сметная стоимость составляет 150 миллионов сомов. Финансирование предусмотрено за счет стабилизационного фонда президента.

В новом здании разместятся библиотека, кинозал, отдел культуры, а также будет создана детская игровая площадка для жителей села.