12:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Камчыбек Ташиев заложил капсулу под возведение культурного центра в селе Баетов

В селе Баетов Ак-Талинского района Нарынской области начнется строительство общественно-культурного центра.

В рамках рабочей поездки в регион глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу в основание будущего здания.

Культурный центр будет трехэтажным с современными условиями для отдыха и досуга жителей. Его сметная стоимость составляет 150 миллионов сомов. Финансирование предусмотрено за счет стабилизационного фонда президента.

В новом здании разместятся библиотека, кинозал, отдел культуры, а также будет создана детская игровая площадка для жителей села.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348203/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
В Нарыне начали строить новое здание областного Центра семейной медицины
Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет
Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери-одиночке с семью детьми
ГКНБ: более 20 сотрудников госорганов причастны к коррупции на пункте «Чалдовар»
30 метров счастья: в Нарыне испекли гигантскую шаурму и накормили весь город
Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку
Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
12:32
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на ...
12:26
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана
12:20
В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты
12:09
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
12:08
Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь