Неделя-24. Жуткий пожар в Оше, и еще два банка из Кыргызстана под санкциями

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Но под ограничения попали не только компании и банки РФ, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда. Так, в списке оказались две фирмы и два банка из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс», а также банк «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». Для них ограничения вступают в силу 12 ноября. Ранее под западные санкции попали еще два кыргызстанских банка — «Керемет» и «Капитал».

МВД КР вынесло на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Закон «Об основах профилактики правонарушений». Главное в них — предупреждение и пресечение случаев домогательства сексуального характера в общественных местах и на работе. Сейчас в законодательстве отсутствует отдельное и четкое определение термина «домогательство» как противоправного деяния. Предлагается предусмотреть ответственность:

в виде штрафа либо ареста за первичное домогательство;

в виде лишения свободы от трех до пяти лет за повторное деяние в течение года.

В Кыргызстане ожидается рост цен на топливо примерно на 15 процентов. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования. Чтобы стабилизировать рынок, служба предложила Министерству экономики и коммерции рассмотреть меры поддержки — временное снижение налоговой нагрузки (акцизы, НДС, экологические сборы и другие платежи), а также предоставление льготных кредитов нефтетрейдерам для закупки топлива по новой стоимости.

Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов объяснил: такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в России закрылись в связи с плановым ремонтом, а некоторые подверглись атаке дронов и получили повреждения. В результате наша республика еще не получила полного объема ГСМ, гарантированного межправительственным соглашением.

В Оше при пожаре в жилом доме погибли пять детей от 2 до 13 лет и их 34-летняя мать. Как позже выяснилось, глава семейства находился на заработках в Южной Корее. Причиной возгорания стала электрическая печка, которую включили, потому что было холодно. Когда пожарные прибыли на место пожара, пламя объяло уже весь дом.

В школах Кыргызстана первая учебная четверть завершится 4 ноября. Осенние каникулы продлятся с 5 по 9 ноября. К занятиям дети приступают 10 ноября.

МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, который обяжет граждан погашать все штрафы перед получением государственных услуг. Поправки касаются сразу трех законов — о дорожном движении, о регистрации недвижимости и о лицензионно-разрешительной системе. Если документ примут, неоплаченные штрафы станут основанием для отказа:

в выдаче или продлении водительских прав;

в перерегистрации автомобиля;

в регистрации недвижимости и сделках с ней;

в оформлении или продлении лицензий и разрешений.

Торговый центр «Аю Grand» продали Социальному фонду за 3,237 миллиарда сомов. Распоряжение подписал председатель кабинета министров 3 октября. На основании документа учредили ОАО «ТЦ «Тунгуч» со 100-процентным государственным участием. Единственным акционером выступало Госагентство по управлению госимуществом. Оно и продало в итоге торговый центр Соцфонду по номинальной стоимости. Сделку оплатили средствами Государственного накопительного пенсионного фонда.

