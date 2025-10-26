Неделя-24. Жуткий пожар в Оше, и еще два банка из Кыргызстана под санкциями

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Но под ограничения попали не только компании и банки РФ, но и бизнес из стран Центральной Азии, Китая, Индии и Таиланда. Так, в списке оказались две фирмы и два банка из Кыргызстана: ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс», а также банк «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». Для них ограничения вступают в силу 12 ноября. Ранее под западные санкции попали еще два кыргызстанских банка — «Керемет» и «Капитал».
МВД КР вынесло на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и Закон «Об основах профилактики правонарушений». Главное в них — предупреждение и пресечение случаев домогательства сексуального характера в общественных местах и на работе. Сейчас в законодательстве отсутствует отдельное и четкое определение термина «домогательство» как противоправного деяния. Предлагается предусмотреть ответственность:
- в виде штрафа либо ареста за первичное домогательство;
- в виде лишения свободы от трех до пяти лет за повторное деяние в течение года.
В Кыргызстане ожидается рост цен на топливо примерно на 15 процентов. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования. Чтобы стабилизировать рынок, служба предложила Министерству экономики и коммерции рассмотреть меры поддержки — временное снижение налоговой нагрузки (акцизы, НДС, экологические сборы и другие платежи), а также предоставление льготных кредитов нефтетрейдерам для закупки топлива по новой стоимости.
Глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов объяснил: такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в России закрылись в связи с плановым ремонтом, а некоторые подверглись атаке дронов и получили повреждения. В результате наша республика еще не получила полного объема ГСМ, гарантированного межправительственным соглашением.
В Оше при пожаре в жилом доме погибли пять детей от 2 до 13 лет и их 34-летняя мать. Как позже выяснилось, глава семейства находился на заработках в Южной Корее. Причиной возгорания стала электрическая печка, которую включили, потому что было холодно. Когда пожарные прибыли на место пожара, пламя объяло уже весь дом.
В школах Кыргызстана первая учебная четверть завершится 4 ноября. Осенние каникулы продлятся с 5 по 9 ноября. К занятиям дети приступают 10 ноября.
МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, который обяжет граждан погашать все штрафы перед получением государственных услуг. Поправки касаются сразу трех законов — о дорожном движении, о регистрации недвижимости и о лицензионно-разрешительной системе. Если документ примут, неоплаченные штрафы станут основанием для отказа:
- в выдаче или продлении водительских прав;
- в перерегистрации автомобиля;
- в регистрации недвижимости и сделках с ней;
- в оформлении или продлении лицензий и разрешений.
Торговый центр «Аю Grand» продали Социальному фонду за 3,237 миллиарда сомов. Распоряжение подписал председатель кабинета министров 3 октября. На основании документа учредили ОАО «ТЦ «Тунгуч» со 100-процентным государственным участием. Единственным акционером выступало Госагентство по управлению госимуществом. Оно и продало в итоге торговый центр Соцфонду по номинальной стоимости. Сделку оплатили средствами Государственного накопительного пенсионного фонда.
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Токтогульская ГЭС, которая полвека обеспечивала республику электроэнергией, переживает второе рождение: старые панели уходят в утиль, их заменили экранами и цифровым управлением. Гарантирует ли обновление станции постоянное электроснабжение в наших домах?
Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?
В Бишкеке десять лет говорят о внедрении платных парковок, но прозрачной и эффективной системы так и нет. Деньги уходят в тень, а город продолжает стоять в пробках. Нынешняя система стоянок и парковок не отвечает современным требованиям, что провоцирует заторы, выезды на встречную полосу и другие нарушения Правил дорожного движения.
Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
Засуха толкает Кыргызстан все глубже — под землю. Там, где раньше был степной простор, теперь бурят артезианские скважины и строят насосные станции. Проект Азиатского банка развития обещает воду и урожай, но вместе с влагой на поверхность выходят новые правила и старая дилемма: кто ответит за каждую каплю воды? Подробнее об этом в материале 24.kg.
Зов кочевников: почему 16-летняя Бегимай выбрала кок бору, а не танцы
С юной улакчи Бегимай мы встретились в Бишкеке в спортивном магазине, куда отец привез ее покупать экипировку. В 16 лет у атлетичной и красивой девушки необычное для многих хобби — играть в улак тартыш (кок бору), или козлодрание.
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки
Тамара Арыстанбекова летом 2025 года получила степень магистра в США. Однако не стала останавливаться на достигнутом и решила получить вторую. Кыргызстанка живет в Трое (штат Алабама). «Хотя я много путешествую, Трой остается моим любимым местом, потому что стал для меня вторым домом. Это небольшой студенческий городок, и за время жизни здесь все стало таким близким и родным», — признается она.
Подробнее о поступлении в вуз и жизни в Соединенных Штатах Тамара рассказала 24.kg.
Кыргызстан и СУАР: новые горизонты сотрудничества
На первый взгляд кажется, что Кыргызстан и СУАР — это две разные истории. Один — независимое постсоветское государство, другой — автономный регион второй по величине страны мира. Но история, география и современная геополитика связывают их гораздо сильнее, чем может показаться. Сегодня уже можно наблюдать, как приграничные отношения с Китаем формируют новое будущее для КР. КНР отмечает свой 70-летний юбилей. В свою очередь, Синьцзян-Уйгурский автономный район образован 1 октября 1955 года. В рамках организованного посольством Китая в Кыргызстане медиатура корреспонденту 24.kg удалось лично побывать в СУАР и увидеть, как развивается этот регион.
Вандализм подростков: психолог объяснила, почему они оскверняют могилы
Периодически в Кыргызстане появляются новости об осквернении могил, памятников, надгробий. По данным правоохранительных органов, большинство подобных преступлений совершают подростки. Детский подростковый психолог Елена Белозерова рассказала 24.kg, чего хотят добиться тинейджеры, занимаясь вандализмом.
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
«Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.
Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Министерство здравоохранения формирует на каждого кыргызстанца «цифровой профиль здоровья». Какая информация о здоровье человека в нем есть и как к ней получить доступ?
Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся и по осеннему, и по весеннему Бишкеку, заглянем на Иссык-Куль, прокатимся в Нарынскую область, а потом на юг республики.
Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе
На следующей неделе (27 октября — 2 ноября) долгожданное продолжение «Ведьмака», в котором неожиданно поменяли главного актера, исполнявшего роль Геральта. Кроме того, премьера очередной версии истории о Робин Гуде. Помимо этого, на неделе будут премьеры комедий и продолжение драматических и аниме-сериалов.