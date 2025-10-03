Фото из интернета. В России продлили ограничения на экспорт дизельного топлива до конца года

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2025 года эмбарго на экспорт бензина и расширило запрет на вывоз дизельного и судового топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, запрет распространяется не только на трейдеров и нефтебазы, но и на все организации, чья производственная мощность составляет менее 1 миллиона тонн топлива в год.

Ранее ограничения на экспорт бензина из РФ ввели 1 марта, а в июле их распространили и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что с октября запрет сохранится только для трейдеров, однако власти решили продлить его в полном объеме.

Причиной продления эмбарго стало стремление стабилизировать внутренний рынок топлива в условиях высокого спроса, особенно в период сельскохозяйственных работ.

Летом и осенью цены на бензин и дизтопливо в России заметно выросли, а в некоторых регионах местные власти сообщали о перебоях с поставками на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее признавал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, который, по его словам, покрывается за счет накопленных резервов.