В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032

Река Фицрой в Австралии, где водятся крокодилы, получила одобрение отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов национальной организации для соревнований на Олимпийских играх 2032 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Australian.

Ранее правительство австралийского штата Квинсленд предложило водоем для соревнований в рамках Олимпиады в Брисбене.

Отмечается, что структура, ответственная за модернизацию и строительство спортивных объектов для Игр-2032 (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA), сочла Фицрой пригодной для турниров. Здесь намерены проводить соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

«Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032-м. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для соревнований», — отметил депутат австралийского парламента от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Специалисты проверили все характеристики водоема и решили, что они соответствуют требованиям Международной федерации гребного спорта. Власти Квинсленда намерены заняться борьбой с живущими в реке крокодилами и устранить угрозу.