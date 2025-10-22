Верховный суд отказал экс-главе Нацэнергохолдинга КР в пересмотре дела

Постановлением Верховного суда от 21 октября 2025 года в удовлетворении ходатайства адвоката о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Айбека Калиева по вновь открывшимся обстоятельствам отказано. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ВС КР.

Напомним, что юрист просил пересмотреть дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам.

В 2019-м Айбек Калиев осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Позже он помилован президентом и освобожден. Сейчас бывший чиновник работает в татарстанской энергокомпании.

Фото 24.kg. Айбек Калиев

Напомним, в марте 2021 года Верховный суд отказал в пересмотре этого скандального дела. По нему к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.