Общество

В городе Ош запустили мобильное приложение для оплаты за отопление

Муниципальное предприятие «ТЭЦ города Ош» запустило новое мобильное приложение, которое позволит жителям оплачивать услуги за теплоснабжение быстро и удобно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь оплату можно произвести в любое время не выходя из дома — без очередей и ожидания бумажных квитанций. Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах Play Market и App Store под названием «МП ТЭЦ город Ош».

После установки пользователю необходимо ввести номер своего лицевого счета и войти в личный кабинет.

В приложении доступны следующие функции:

  • просмотр текущей задолженности;
  • история платежей;
  • информация о тарифах на тепловую энергию и новостях предприятия.

Кроме того, пользователи будут получать ежемесячные уведомления о задолженности и напоминания о необходимости оплаты в случае просрочки.

В «ТЭЦ города Ош» отметили, что новая цифровая услуга создана для удобства потребителей и экономии их времени.
