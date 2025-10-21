В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация по ОРВИ стабильная — за неделю, с 12 по 19 октября, зарегистрировано 5 тысяч 887 случаев, заболеваемость осталась на уровне прошлой недели. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, из всех заболевших 64,1 процента составляют дети до 14 лет (3,8 тысячи случаев).

В данное время продолжается дозорный эпиднадзор за ОРВИ и гриппом. Результаты лабораторных анализов, отобранные от больных с ОРВИ, показывают, что циркулируют те же вирусы, которые регистрируются в республике каждый год: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирус.

Ранее в Республиканской клинической инфекционной больнице сообщили о росте ОРВИ в Бишкеке.