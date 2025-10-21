10:32
Общество

В Бишкеке начался второй этап реализации проекта по введению дизайн-кода

В Бишкеке начался второй этап реализации проекта по введению дизайн-кода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Проект предусматривает наведение порядка и повышение эстетического облика жилых зданий столицы.

По данным Минстроя, в рамках второго этапа проводится работа по упорядочению размещения наружных блоков кондиционеров, интернет- и электрических кабелей на фасадах домов. Внимание также будет уделено самовольно остекленным балконам и дополнительным конструкциям, установленным без соответствующего разрешения.

Напомним, реализация дизайн-кода направлена на формирование единого архитектурного облика Бишкека и повышение качества городской среды.

Ранее в мэрии информировали, что правилами предусмотрены архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц столицы, зонирование информационной среды, требования к используемым расходным материалам, параметры и возможные места расположения информационных, рекламных конструкций. Дизайн-код города определяет требования к внешнему виду и размещению архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, окон, витрин, входных групп.
