16:30
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Власть

Ремонт всех улиц в Бишкеке должны завершить до 31 августа

Все ремонтные работы на улицах Бишкека должны завершить до 31 августа. Об этом заявили во время объезда реконструируемых дорог главой кабмина Акылбеком Жапаровым и мэром столицы Айбеком Джунушалиевым.

Председатель кабинета министров поручил ускорить работы по реконструкции улиц, проводить их в две смены по 10 часов, проверить все точки продаж, расположенные вдоль дорог на предмет законности.

Акылбек Жапаров также обратил внимание на внешний вид зданий и вывесок, отметив, что они выглядят неаккуратно. Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев ответил, что разработан и утвержден дизайн-код и есть эскизы вывесок. Работа по их замене уже идет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295292/
просмотров: 962
Версия для печати
Материалы по теме
Еще два отрезка улиц в Бишкеке закрывают на ремонт. Схемы движения транспорта
Куда денут гранитные бордюры с улицы Байтика Баатыра в Бишкеке, рассказал мэр
Исчезнут парковки и провода. Мэр рассказал о ремонте дорог в Бишкеке
Ремонт дорог в Бишкеке. Названы планируемые сроки окончания работ на двух улицах
В питомник Бишкекзеленстроя. Куда дели ели с улицы Байтика Баатыра
При ремонте улицы Байтика Баатыра выкорчевали ели вдоль дороги
На ремонт закрывают еще один участок улицы Байтика Баатыра в Бишкеке
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы перекрыты. Список
Закрытие и ремонт улиц в Бишкеке. Новые схемы движения общественного транспорта
Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, в&nbsp;каком городском автобусе можно с&nbsp;ним встретиться Мэр Бишкека рассказал, в каком городском автобусе можно с ним встретиться
В&nbsp;Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов
Балбака Тулобаева обвинили в&nbsp;намерении продать родину. Он&nbsp;пригрозил судом Балбака Тулобаева обвинили в намерении продать родину. Он пригрозил судом
Бакыт Тыналиева ушла с&nbsp;поста председателя Национальной аттестационной комиссии Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
31 мая, пятница
16:14
Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на террито...
16:01
С цифровым ID-паспортом теперь можно летать внутри Кыргызстана
15:45
Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане
15:41
Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
15:26
Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников