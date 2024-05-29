Ремонт всех улиц в Бишкеке должны завершить до 31 августа

Все ремонтные работы на улицах Бишкека должны завершить до 31 августа. Об этом заявили во время объезда реконструируемых дорог главой кабмина Акылбеком Жапаровым и мэром столицы Айбеком Джунушалиевым.

Председатель кабинета министров поручил ускорить работы по реконструкции улиц, проводить их в две смены по 10 часов, проверить все точки продаж, расположенные вдоль дорог на предмет законности.

Акылбек Жапаров также обратил внимание на внешний вид зданий и вывесок, отметив, что они выглядят неаккуратно. Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев ответил, что разработан и утвержден дизайн-код и есть эскизы вывесок. Работа по их замене уже идет.