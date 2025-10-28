22:53
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода

В рамках второго этапа реализации дизайн-кода в Бишкеке началось упорядочение инженерных коммуникаций (ВОЛС), размещенных на фасадах зданий и сооружений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Работа проводится в соответствии с постановлением Бишкекского городского кенеша № 134 «Об утверждении правил размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий и сооружений города Бишкек» и направлена на реализацию концепции «Ачык асман».

Рекомендации для собственников и операторов связи:

  • самостоятельно демонтировать кабельные линии, проложенные по лицевым (уличным) фасадам зданий и сооружений;
  • обеспечить перенос и прокладку линий связи подземным способом либо по внутренним или дворовым фасадам зданий;
  • привести внешние инженерные сети в надлежащее техническое и эстетическое состояние согласно утвержденным архитектурным требованиям.

На этом этапе работы будут проводиться на следующих улицах:

  • Жусупа Абдрахманова, Исы Ахунбаева и на проспектах Чуй, Жибек Жолу, Чингиза Айтматова. 

Жителям столицы рекомендуется проявить гражданскую активность и обратиться к своим интернет-провайдерам для скорейшего устранения нарушений, связанных с прокладкой кабелей по фасадам зданий.

По вопросам можно обращаться в Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Чокморова, 185, отдел городского дизайна: 31-29-90.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348877/
