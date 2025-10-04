15:30
Общество

В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по дизайн-коду

В Чуйской области начались работы по благоустройству территорий в соответствии с утвержденным дизайн-кодом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

По данным ведомства, районные управления Департамента градостроительства и архитектуры приводят в порядок временные объекты — павильоны и киоски, а также фасады зданий и сооружений. Все они должны соответствовать единым стандартам, предусмотренным дизайн-кодом.

Дизайн-код регулирует развитие архитектуры, улично-дорожной инфраструктуры и общественных пространств в едином стиле. Его цель — улучшить внешний облик населенных пунктов и создать более комфортную городскую среду для жителей региона.

В Минстрое отмечают, что работа по внедрению дизайн-кода будет продолжена и в других областях страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345902/
