Для единого дизайн-кода. Демонтаж устаревших вывесок продолжается в Оше

В городе Ош муниципальные власти продолжают демонтировать устаревшие вывески с фасадов зданий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Оша

По ее данным, управление градостроительства и архитектуры приводит улицы в соответствие с новым дизайн-кодом, демонтируя вывески, нарушающие архитектурный облик.

Масштабная работа по очистке фасадов проходит на улицах Шакирова, Исанова, Курманжан Датки и Масалиева. Под демонтаж попадают устаревшие и несогласованные конструкции на общественных зданиях, учреждениях и торговых объектах.

Согласно градостроительным нормам, вместо разноформатной рекламы владельцы зданий и бизнеса должны подготовить и установить вывески единого образца. Это требование прописано в новом дизайн-коде Оша, разработанного профильным управлением.

Внедрение дизайн-кода направлено на формирование единой стилистической концепции города. Документ регламентирует внешний вид фасадов, улично-дорожной сети и жилых объектов, устраняя визуальный шум и хаотичное оформление витрин, говорится в сообщении.