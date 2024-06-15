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Общество

В Бишкеке продолжают демонтировать вывески зданий

В Бишкеке параллельно с улицами Ахунбаева и Байтика Баатыра будут преобразованы фасады зданий и вывески. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На сегодня проводится демонтаж рекламных конструкций, которые не соответствуют правилам их размещения и эксплуатации, а также требованиям к внешнему виду фасадов зданий. По правилам все они должны быть в едином стиле.

Кроме того, образовательные учреждения и другие объекты покрасили фасадную часть зданий согласно эскизному проекту муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296796/
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