Для Ташкента тоже разработали дизайн-код города

Для Ташкента тоже разработали дизайн-код города. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

По ее данным, подготовлен документ, регулирующий внедрение и применение дизайн-кода города. Его рассмотрела постоянная комиссия столичного кенгаша народных депутатов по вопросам строительства, коммунального хозяйства, водного хозяйства, экологии, промышленности и транспорта.

Приложения, регулирующие дизайн-код, будут опубликованы в ближайшие дни для общественного обсуждения, а также внесения комментариев, предложений и вопросов со стороны жителей и профессионального сообщества.

Дизайн-код Ташкента был разработан совместно с Citymakers International — аналитический и проектный центр по разработке и сопровождению проектов городского развития — и Toshkent Invest Kompaniyasi.

«Документ направлен на формирование целостной, удобной и безопасной городской среды, устанавливает единые и понятные правила для внешнего облика застройки и общественных пространств столицы, а также формирует новую культуру городской среды — живую, аккуратную и визуально гармоничную», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2024 года в Бишкеке реализуют проект по внедрению единого дизайн-кода.

Как поясняли в мэрии, проект призван вернуть столице визуальную чистоту, что позволит привлечь на улицы больше пешеходов, создать особую атмосферу городской среды и повысить туристическую привлекательность.
