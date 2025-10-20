Кыргызстан и СУАР: новые горизонты сотрудничества

На первый взгляд кажется, что Кыргызстан и СУАР — это две разные истории. Один — независимое постсоветское государство, другой — автономный регион второй по величине страны мира. Но история, география и современная геополитика связывают их гораздо сильнее, чем может показаться. Сегодня уже можно наблюдать, как приграничные отношения с Китаем формируют новое будущее для КР. КНР отмечает свой 70-летний юбилей. В свою очередь, Синьцзян-Уйгурский автономный район образован 1 октября 1955 года. В рамках организованного посольством Китая в Кыргызстане медиатура корреспонденту 24.kg удалось лично побывать в СУАР и увидеть, как развивается этот регион.

Динамика перемен: Синьцзян сегодня

Спустя 13 лет после предыдущей поездки возвращение в Синьцзян оказалось неожиданным: небоскребы, активное строительство, новые аэропорты, скоростные дороги — все говорит о том, что регион находится в стремительном развитии.

Одним из наиболее впечатляющих объектов стал Синьцзянский парк программного обеспечения в Урумчи — ведущий ИТ-центр региона. На его территории работают около 300 высокотехнологичных предприятий в таких сферах, как спутниковая навигация, искусственный интеллект, дата-центры и электронная коммерция. Здесь занято более 8 тысяч специалистов.

Дополняют картину Международный выставочный центр Синьцзяна, выставка достижений «70 лет образования СУАР», экспозиции, посвященные борьбе с терроризмом и дерадикализации.

Синьцзян остается регионом, где традиции и инновации живут бок о бок. Аутентичные рынки и ремесленные мастерские позволяют увидеть древние технологии в действии: от гончарных и медных изделий до музыкальных инструментов, выполненных вручную.

Кашгар - сердце СУАР

Организаторы тура предусмотрели и визит в Кашгар.

«Не побывав в Кашгаре, ты не увидел подлинный Синьцзян» — так говорят китайцы. Про этот город, его совершенно другой уклад жизни, восточные рынки, пески и пустыни вокруг говорят много. Сегодня Кашгар, или его еще называют Каши, сочетает древние традиции с современным развитием. Он продолжает оставаться важным торговым центром и туристическим направлением, привлекая путешественников своей атмосферой и богатой историей.

Население Кашгара включает в себя уйгуров (около 80 процентов), китайцев, кыргызов и другие этнические группы.

Нам удалось побывать в Зоне свободной торговли Кашгара, познакомиться с работой сельскохозяйственной и текстильной фабрик, увидеть, как функционируют местный техникум и центр традиционной китайской медицины, посетить архитектурный комплекс «Старый город».

Фото 24.kg. Старый город

Рынок в «Старом городе» — один из древнейших и крупнейших в мире базаров под открытым небом, привлекающий множество туристов со всего мира.

Здесь можно купить все, что душе угодно. Зайдешь внутрь — глаза разбегаются от количества лотков, разнообразия товаров и пестрой одежды посетителей рынка. Кашгар известен своими традициями и ремеслами. Базар «Старого города» изобилует уникальными изделиями ручной работы — от ковров и тканей до украшений и изделий из металла. Ну а для всех уставших и проголодавшихся покупателей вкусные азиатские блюда в местных забегаловках скрасят их шопинг.

Фото 24.kg. Базар

Погружение в атмосферу города, прогулка по старинным улочкам Кашгара напоминают путешествие во времени. Узкие переулки, старинные здания и традиционные рынки создают непередаваемую атмосферу древнего восточного города. Здесь можно увидеть как древние архитектурные памятники, так и живописные современные районы, сохранившие свой исторический колорит.

Экономика: торговля на перевале

Торговые отношения между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая растут с начала 2000-х годов. И этот рост приобрел новый импульс благодаря китайской инициативе «Один пояс — один путь», в рамках которой СУАР стал своеобразными «восточными воротами» КНР в Центральную Азию.

Через ключевые сухопутные пункты пропуска «Торугарт», «Иркештам» и «Бедель» в нашу республику поступают строительные материалы, техника, текстиль и промышленные товары. В то же время КР экспортирует в Китай руду, медь, продукцию сельского хозяйства и сырье.

«СУАР играет ключевую роль как логистический и экономический хаб. Только через круглосуточный «Иркештам» ежедневно проходит более 1,2 тысячи единиц автотранспорта, а с января по август этого года перевезено 1,9 миллиона тонн грузов. Через «Торугарт» — 1,5 миллиона тонн», — сообщил заместитель директора Канцелярии по иностранным делам СУАР Сяо Евэнь.

По сведениям Таможенной службы КР, объем торговли с КНР в 2024 году превысил $2,6 миллиарда, из которых около 70 процентов приходится на взаимодействие с СУАР.

Фото 24.kg. Экономические показатели развития

По данным же замдиректора Канцелярии по иностранным делам СУАР, общий объем товарооборота между Кыргызстаном и Синьцзяном за восемь месяцев 2025-го составил $11,12 миллиарда, что на 15,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Логистика будущего: Шелковый путь на рельсах

Один из самых ожидаемых инфраструктурных проектов региона — железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Межправительственное соглашение подписано 6 июня 2024 года в Пекине.

Этот маршрут должен связать китайский Кашгар с узбекским Андижаном через территорию КР — Нарынскую и Чуйскую области. Проект должен усилить транзитную привлекательность нашей страны, создать рабочие места и увеличить поступления в бюджет. Железная дорога станет не только логистическим рычагом, но и геоэкономическим прорывом. Она откроет Кыргызстану путь к рынкам Южной Азии и Ближнего Востока, считают эксперты.

Важное значение также имеют новые свободные экономические зоны (СЭЗ).

В октябре 2024 года в Нарынской области запущен совместный индустриальный парк с китайской стороной. Среди его резидентов — автозавод из Пекина, компания Pamir и другие фирмы. В ответ СУАР выделил 6 тысяч квадратных метров земли под склады и 1,5 тысячи квадратных метров офисных помещений в кашгарской бондовой зоне. Среди резидентов уже есть открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы».

Как отметил советник главы Нацагентства по привлечению инвестиций Данияр Садыков, необходимо работать над увеличением числа резидентов индустриального парка в Нарынской области, а также есть необходимость в подписании меморандума между нацагентством и уполномоченным органом с китайской стороны для реализации совместных проектов.

Поддержка нацменьшинств

Кыргызстан и СУАР связывают не только торговые интересы, но и глубокие историко-культурные узы. В Синьцзяне мирно сосуществуют 56 национальностей. Там 13 основных народностей, включая кыргызов, и их участие в политической и общественной жизни региона активно поддерживается.

СУАР является примером того, как различные национальности могут мирно сосуществовать, обогащая культурное и социальное пространство страны своим многообразием. В Синьцзяне гармония между различными этническими группами основывается на вековых традициях взаимоуважения и толерантности, а также на современной политике, направленной на укрепление межнационального мира и согласия.

Более 200 тысяч этнических кыргызов проживают в основном в Кызыл-Суйском автономном округе. Там, согласно китайскому законодательству о национальной автономии, именно представители титульной нации назначаются на ключевые административные должности.

«Например, в региональном собрании народных представителей более 65 процентов делегатов — представители нацменьшинств, а на Всекитайском собрании народных представителей из общего числа делегатов из Синьцзяна 60 процентов составляют нацменьшинства», — отмечает начальник отдела внешних связей Комитета по делам СУАР Мунира Аблат.

Она добавила, что центральное правительство КНР ведет политику, направленную на поддержку региона, повышение благосостояния его национального единства. Так, из центрального бюджета ежегодно выделяется 500 миллиардов юаней в бюджет Синьцзяна. Есть также программа шефства, когда 19 развитых городов и провинций Китая оказывают поддержку СУАР в размере 20 миллиардов юаней. Такая поддержка помогла вывести из бедности более 3 миллионов человек в регионе, преимущественно из сельской местности.

Культура: мосты понимания и общая история

Университеты Кыргызстана и СУАР тесно сотрудничают. Совместно с КГТУ создан Институт инженеров, а 100 кыргызстанских студентов ежегодно получают квоты на обучение в вузах региона.

Офтальмологи из Синьцзяна регулярно посещают Ошскую область, оказывая бесплатную помощь. За три года прооперировано около тысячи пациентов.

Фото 24.kg. Центр традиционной медицины Кашгара

Важным направлением остаются изучение и сохранение общего культурного наследия — эпос «Манас», уйгурский мукам и мешреп включены в список ЮНЕСКО как нематериальное достояние человечества.

Новые направления: инновации в сельском хозяйстве и зеленая энергетика

В марте прошлого года в рамках визита кыргызской делегации в СУАР достигнуты соглашения о развитии сотрудничества в агропроме и зеленой энергетике.

На «Иркештаме» открыт индустриальный парк по переработке сельхозпродукции. За восемь месяцев 2025 года через КПП прошло более 1 тысячи 460 тонн кыргызской агропродукции на 16 миллионов юаней. Китайская сторона предлагает КР доступ к современным технологиям — водосберегающему орошению, борьбе с опустыниванием и вредителями, а также к высокоэффективной сельхозтехнике.

Три прямых авиарейса связывают СУАР с Кыргызстаном.

Следующим этапом станет проведение товарной ярмарки Синьцзяна в нашей республике до конца года. Формируется бизнес-делегация из СУАР для участия во втором заседании кыргызско-синьцзянской предпринимательской платформы.

Компания TBEA, известная по строительству ТЭЦ в Бишкеке, продолжает активную работу в сфере энергетики, включая развитие ВИЭ.

Мнения: Синьцзян — регион перемен

Проректор Дипломатической академии МИД Зайнидин Курманов, который стоял во главе кыргызской делегации, состоящей из экспертов и журналистов, отмечает, что был потрясен масштабами перемен и благостным настроением людей в СУАР.

«В полутора часах лета от Бишкека без словесной трескотни и бюрократических рапортов день за днем молча растут новые Сингапур, Сеул, Токио, которые называются Урумчи и Кашгар. От прежнего провинциального и захолустного Синьцзяна ничего не осталось. Местные жители, тысячелетиями занимавшиеся сельским трудом, благодаря целенаправленному обучению в современных университетах и профессиональных колледжах стремительно превращаются в индустриально-информационную нацию. В городах областного и районного значений есть все знаменитые мировые бренды и торговые марки, которые производятся на местной СЭЗ. Самые последние модели национального автопрома, технологий и промышленных изделий. А таких аэропортов, как в этих городах, я не видел ни в Европе, ни в Азии, нигде. Построен грандиозный хаб с 270 рукавами для приземлившихся самолетов. Никакого подвоза пассажиров на автобусах.

Улицы городов широкие и просторные. Много зелени. Прекрасные дороги и дорожные развязки. Нет автомобильных пробок. Современные бетонно-стеклянные и величественные здания гармонично сосуществуют со стариной. Уже можно ездить сюда на туристические прогулки, элитный отдых и за качественными товарами, а не тащиться за тридевять земель в Токио, Сеул или Сингапур, Нью-Йорк, Париж, Берлин или Лондон...», — добавил он.

Председатель ОО «Молодежное движение Кыргызстана» Жакшылык Бекназаров призвал китайскую сторону к усилению сотрудничества между молодежью двух государств.

«В нашей стране активно работает российская организация «Евразия», существуют американские уголки от США, но нет центров дружбы и интеграции для кыргызско-китайской молодежи. Наша молодежь интересуется Китаем, хочет тут учиться, делать бизнес, учить язык. Было бы хорошо создавать подобные центры для сотрудничества в сферах образования, технологий, чтобы обмениваться опытом. Также предлагаем поддерживать развитие кыргызского языка в Кызыл-Суйском районе СУАР, где живет много наших этнических земляков», — добавил он.

Заключение: доверие как главный капитал

Несмотря на вызовы — от трансграничной миграции до давления извне, Кыргызстан и СУАР демонстрируют растущее взаимопонимание.

«Мы открытый регион. Мы приглашаем всех видеть своими глазами, как живем, сотрудничаем и развиваемся. Некоторые западные СМИ пытаются очернить Синьцзян через распространение необоснованных слухов, чтобы препятствовать нашему сотрудничеству с соседними странами и миром. Но правда — в реальных проектах и отношениях», — подчеркнул Сяо Евэнь.

Сегодня от Кашгара до Бишкека прокладываются не только дороги и железнодорожные пути, но и связи, которые формируют новую реальность Центральной Азии — зону мира, торговли, уважения и роста.