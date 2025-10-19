В Бишкеке для проезда открыли обновленную дорогу на улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Движение автотраспорта восстановлено на участке от проспекта Дэн Сяопина до проспекта Жибек Жолу.

Реабилитация улицы Фучика общей протяженностью 3,2 километра проводится в три этапа. Работы начались 11 августа в рамках плана мероприятий мэрии по улучшению дорожной инфраструктуры столицы. Подрядчиком выступает ОсОО «ДорстройГрупп». Общая стоимость проекта составляет 277,5 миллиона сомов.

Участок от улицы Московской до проспекта Дэн Сяопина ранее также введен в эксплуатацию. Второй этап завершен сегодня. Третий этап работ на участке от проспекта Жибек Жолу до Аска-Таш планируется закончить до конца ноября.

Открытая сегодня для проезда дорога является одной из важных транспортных артерий, соединяющих несколько жилых массивов и промышленные зоны. Кроме того, обновленная инфраструктура обеспечит удобное и безопасное движение транспорта в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке в 2026 году.

Напомним, сегодня с 15.00 часов до ноября закрыли для движения транспорта участок улицы Фучика — от улицы Профсоюзной до БЧК (восточная сторона). Ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ.