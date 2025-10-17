80-летие ФАО. В Кыргызстане выпустили юбилейную серию почтовых марок

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с ОАО «Кыргыз почтасы» представила новую серию почтовых марок, посвященную 80-летию ФАО.

Как сообщили в представительстве организации в КР, серия состоит из трех марок, на которых изображены дети в национальной одежде.

«Художественный замысел серии удачно объединяет тему сельского хозяйства, являющегося основой продовольственной безопасности, с богатыми культурными традициями и гостеприимством народа Кыргызстана. По предложению сотрудников ФАО в Кыргызстане юные герои марок получили символичные имена: Телегей — бескрайний простор, Береке — изобилие и Бакыт — счастье», — сообщили в ФАО.

Торжественная церемония гашения выпущенных марок состоялась в Бишкеке в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню продовольствия.

Отмечается, что выпуск почтовых марок — одно из десятков мероприятий, приуроченных к юбилею ФАО, которые проходят в КР в течение всего года.

Марки будут доступны в отделениях связи «Кыргыз почтасы» по всей республике. Кроме того, они будут размещены на крупнейших электронных платформах для филателистов.