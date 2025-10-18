В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере образования. Документ направлен на уточнение статуса учреждений профессионального образования.

В Бюджетный кодекс, Закон «О государственных и муниципальных услугах» и Закон «Об образовании» внесли поправки, меняющие термин «высшие учебные заведения» на «образовательные организации начального и высшего профессионального образования».

Таким образом, в правовом поле уравниваются учреждения начального и высшего профессионального образования — техникумы, колледжи и вузы теперь обозначаются общей категорией. Это позволит им получать бюджетное финансирование и участвовать в государственных программах на равных условиях.

Кроме того, в Закон «Об образовании» добавили норму, касающуюся образовательных организаций высшего профессионального образования, обладающих особым статусом, таких как вузы, выполняющие задачи в сфере национальной безопасности.