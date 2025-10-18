16:43
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере образования. Документ направлен на уточнение статуса учреждений профессионального образования.

В Бюджетный кодекс, Закон «О государственных и муниципальных услугах» и Закон «Об образовании» внесли поправки, меняющие термин «высшие учебные заведения» на «образовательные организации начального и высшего профессионального образования».

Таким образом, в правовом поле уравниваются учреждения начального и высшего профессионального образования — техникумы, колледжи и вузы теперь обозначаются общей категорией. Это позволит им получать бюджетное финансирование и участвовать в государственных программах на равных условиях.

Кроме того, в Закон «Об образовании» добавили норму, касающуюся образовательных организаций высшего профессионального образования, обладающих особым статусом, таких как вузы, выполняющие задачи в сфере национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347497/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
В Перу принял присягу новый президент
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Кыргызстан получил от ЕС грант 6,5 миллиона евро на поддержку образования
В Кыргызстане совершенствуют образование в области реабилитации
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Кыргызстане пригрозили наказанием за&nbsp;необоснованный рост цен на&nbsp;топливо В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В&nbsp;мэрии Бишкека отказались от&nbsp;идеи перенести железную дорогу за&nbsp;черту города В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
16:23
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образо...
16:05
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
15:42
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства
15:31
«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
15:19
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове