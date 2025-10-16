20:54
Общество

Межведомственный штаб сообщил о нарушениях при приеме взносов на хадж-2026

Межведомственный штаб по организации хаджа-2026 сообщил о нарушениях при приеме взносов.

23 сентября 2025 года в Кыргызстане начался прием первоначального взноса в размере $2 тысячи через обслуживающий банк. Согласно установленным правилам, очередь на хадж формируется в зависимости от времени оплаты.

Как сообщили в штабе, в этот день некоторые филиалы обслуживающего банка начали работу раньше официального времени — с 7.13 утра. Это дало преимущество отдельным гражданам при оплате, что вызвало недовольство среди других и стало поводом для обращений в госорганы.

Проверка Межведомственного временного республиканского штаба показала, что официальный рабочий день банка начинается в 08.30. Преждевременный прием средств признан нарушением внутреннего распорядка. В финансовом учреждении начато внутреннее расследование.

Чтобы обеспечить прозрачность и справедливое распределение квот, штаб принял решение аннулировать все платежи, проведенные до 08.30.

Граждане, оплатившие раньше установленного времени, будут исключены из списка участников хаджа-2026.

В штабе подчеркнули, что муфтият не принимает платежи напрямую. Ответственность за досрочный прием средств несут филиалы обслуживающего банка.

Платежи, проведенные после 08.30, остаются действительными. Гражданам, не попавшим в квоту, вернут $2 тысячи за вычетом 1 тысячи 200 сомов. При этом за ними сохранится очередь на следующий год.

Отметим, что хадж в 2026 году ориентировочно пройдет с 25 по 30 мая.
