Общество

Хадж-2026. Объявлен конкурс на поставку вакцин для паломников — ДУМК

Объявлен конкурс на поставку вакцин против гриппа и менингита для паломников, отправляющихся в хадж в 2026 году. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что от местных поставщиков необходимы инактивированная вакцина против гриппа и менингококковые полисахаридные вакцины серогруппы ACYW135. Участники должны предоставить ряд документов и технические характеристики вакцин.

Такие требования определены принимающей стороной в Саудовской Аравии:

  • вакцины должны применяться в Кыргызстане в течение последних трех лет и иметь положительные характеристики;
  • наличие сертификата соответствия и свидетельство о регистрации в департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве;
  • поставщик должен иметь опыт выполнения двух аналогичных контрактов на поставку вакцин и медикаментов (за последние три года);
  • транспортировка осуществляется в термоконтейнерах и должна поддерживаться при определенном температурном режиме;
  • вакцина должна быть доставлена в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Напомним, в стране с 23 сентября стартовал прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие паломничество, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.

Ранее КР получила от Саудовской Аравии 6 тысяч 60 квот. Количество мест в этом году в королевстве пока не утвердили.
