В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С

Мигрантов в России будут проверять на наличие гепатита В и С. Министерство здравоохранения дополнило порядок обязательного медицинского освидетельствования для иностранцев. Проекты изменений в порядок медицинского освидетельствования размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Минздрав предложил дополнения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России. С 1 марта 2026 года их намерены проверять на наличие гепатитов В и С. 

«Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Сейчас иностранцев и лиц без гражданства проверяют на наличие в организме наркотиков и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К ним относятся ВИЧ (в том числе бессимптомный инфекционный статус), туберкулез, сифилис и лепра.

Всплески социально значимых заболеваний в России нередко бывают связаны с въездными потоками мигрантов. Помимо этого Минздрав предложил ввести административные штрафы для врачей и медучреждений, которые нарушили порядок медосвидетельствования иностранцев», - говорится в приказе Минздрава РФ.
