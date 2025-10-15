10:23
Сюжет: Выборы-2025

Выборы-2025. Не торопиться с агитацией призывает член ЦИК

Не торопиться с предвыборной агитацией призвал в эфире «Биринчи радио» член ЦИК КР Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, некоторые граждане, которые собираются баллотироваться, но еще не подали заявление об участии, тем не менее уже проводят некоторые агитационные мероприятия — участвуют в массовых мероприятиях, рассказывают о своих планах.

«Они думают, что пока не подали заявление об участии в выборах, они находятся вне закона. Нет, с момента подписания указа о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша мы уже рассматриваем ответственность за допускаемые нарушения. Будем собирать материалы, и как только они зарегистрируются, применим штрафные санкции или другие меры, предусмотренные законодательством», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он отметил, что после двух предупреждений могут отменить регистрацию кандидата и отстранить от выборов.

«Некоторые граждане нанимают блогеров, в том числе в качестве агитаторов, в таком случае должны заключать договор и оплачивать их услуги. Если блогер самостоятельно будет вести преждевременную агитацию, будем штрафовать. Кроме того, отправим письма администраторам соцсетей, и активных пользователей могут временно заблокировать. Многие блогеры, что скрывать, зарабатывают на этом. Все должны придерживаться четких требований законодательства», — добавил Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, за правонарушения предусмотрены штрафы в 7,5 тысячи сомов для физических лиц и от 20 до 35 тысяч — для юридических.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
