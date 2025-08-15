В Кыргызстане разрабатывают новую информационную систему «Автошкола»

В Кыргызстане разрабатывают новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Автошкола». Об этом говорится в материалах Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.
По данным ведомства, АИС представляет собой единое информационное пространство для учета и управления процессом обучения в учебных организациях.
Система включает в себя электронный журнал посещаемости с использованием технологии распознавания лиц «Face ID», а также инструменты для контроля дисциплины.
Для запуска новой системы потребуется определенное время.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2025 года в КР 174 тысячи 855 человек не сдали теоретический экзамен на получение водительского удостоверения, 61 тысяча 488 человек не справились с практическим экзаменом.
В госагентстве добавили, что проводимые плановые и внеплановые проверки автошкол показывают системные проблемы:
- низкое качество образовательных услуг, предоставляемых рядом организаций, что приводит к недостаточному уровню подготовки водителей и, как следствие, увеличению дорожно-транспортных происшествий;
- несоблюдение требований лицензионного законодательства (несоответствие учебной площади, количества учебных автомобилей, квалифицированных преподавателей и инструкторов);
- некоторые недобросовестные автошколы не проводят полноценную образовательную деятельность, а лишь регистрируют курсантов и выдают свидетельства об окончании без их фактического участия в учебном процессе.