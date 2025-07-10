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Экономика

Доля российских вакцин в животноводстве Кыргызстана достигает 85 процентов

Доля российских вакцин в животноводстве Кыргызстана достигает 85 процентов. Такая цифра озвучена на встрече директора Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР со статс-секретарем – заместителем главы Минсельхоза Максимом Увайдовым в рамках рабочей поездки в Вологодскую область РФ. Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ.

Стороны обсудили профилактические меры для обеспечения эпизоотического благополучия в КР.

Улугбек Кожобергенов выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с ветеринарными научно-исследовательскими организациями и производителями ветпрепаратов из России.

В свою очередь Максим Увайдов предложил кыргызстанским коллегам организовать встречу с привлечением отечественных научных организаций, осуществляющих разработку современных средств диагностики и вакцинопрофилактики, а также провести для сотрудников государственной ветеринарной службы серию обучающих семинаров, затрагивающих актуальные для Кыргызстана ветеринарные риски.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335743/
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