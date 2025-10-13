Количество услуг на Иссык-Куле выросло в три раза за шесть лет

К концу курортного сезона 2025 года количество туристических услуг на берегах озера выросло в три раза по сравнению с 2019-м. Об этом сообщило Минэкономики Кыргызстана.

По данным ведомства, положительная динамика зафиксирована в трех отраслях.

1. Сфера общественного питания: количество заведений выросло с 360 в 2019-м до 963 к концу сезона 2025-го. Это почти трехкратный рост, свидетельствующий о развитии гастрономического туризма.

В лидерах в данной сфере Каракол — 170 заведений, Чолпон-Ата — 157 и Бостери — 142.

2. Сфера размещения: количество гостиниц и гостевых домов увеличилось с 627 до 1 тысячи 833.

Лидируют Чолпон-Ата — 377 объектов и Бостери — 336 объектов.

3. Финансовая инфраструктура: количество банкоматов и банковских точек выросло с 219 до 313.

Больше всего банкоматов в Караколе — 100 точек.