Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?

В Кыргызстане активно идет подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов. Как сообщил генеральный директор ОАО «Кыргызкомур» Кайрат Маматов, государство утвердило цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну.

По его словам, стоимость закреплена Антимонопольной службой, и именно по этой цене уголь должен реализовываться на официальных топливных базах в регионах. Такая мера принята для того, чтобы исключить необоснованное завышение цены посредниками.

«Кыргызкомур» отвечает только за добычу и бесперебойное обеспечение углем. Контроль за продажей и доставкой твердого топлива потребителям возложен на уполномоченные государственные органы. Однако компания совместно с властями открыла топливные склады, где уголь реализуется по фиксированной цене.

Кайрат Маматов также отметил, что на разрезе «Кара-Кече» продолжаются работы по очистке грунта, а новые угольные предприятия в Ошской области «Бешбурхан» и «Кожо-Келен» должны существенно увеличить объем поставок. В целом на балансе «Кыргызкомура» 13 лицензий на добычу угля, общий запас оценивается в 618 миллионов тонн.