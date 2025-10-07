17:18
В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи

Фото из интернета. Продажа топлива открылась на официальных базах предприятия

Цена на уголь в Бишкеке в этом году составляет 5 тысяч 800 сомов за тонну. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызкомур».

По его данным, продажа топлива уже началась на официальных топливных базах предприятия.

Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования утвердила цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну непосредственно с разреза Кара-Кече для поставки на ТЭЦ столицы. Отмечалось, что стоимость для населения будет закреплена Антимонопольной службой в ближайшее время, при этом уголь должен реализовываться не выше утвержденной цены.

В Бишкеке уголь можно приобрести по следующим адресам:

  • улицы Достоевского — Анкара, 97к;
  • улица Алыкулова, 6б;
  • объездная — улица Киргизская;
  • улица Киргизская / объездная, контур № 902;
  • село Лебединовка, улица Калинина, 1-я Линия, 8/1;
  • улица Мурманская, 1б;
  • объездная, контуры № 964-965;
  • село Кок-Жар, участок Торт-Куль;
  • объездная, контур № 327;
  • жилмассив «Ак-Жар», объездная, контур № 1604;
  • улица Курманалиева, Б/Н (село Нижняя Ала-Арча);
  • жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, Б/Н (МТФ);
  • жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;
  • проспект Дэн Сяопина, 306б.
