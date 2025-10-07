В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи

Цена на уголь в Бишкеке в этом году составляет 5 тысяч 800 сомов за тонну. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызкомур».
По его данным, продажа топлива уже началась на официальных топливных базах предприятия.
Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования утвердила цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну непосредственно с разреза Кара-Кече для поставки на ТЭЦ столицы. Отмечалось, что стоимость для населения будет закреплена Антимонопольной службой в ближайшее время, при этом уголь должен реализовываться не выше утвержденной цены.
В Бишкеке уголь можно приобрести по следующим адресам:
- улицы Достоевского — Анкара, 97к;
- улица Алыкулова, 6б;
- объездная — улица Киргизская;
- улица Киргизская / объездная, контур № 902;
- село Лебединовка, улица Калинина, 1-я Линия, 8/1;
- улица Мурманская, 1б;
- объездная, контуры № 964-965;
- село Кок-Жар, участок Торт-Куль;
- объездная, контур № 327;
- жилмассив «Ак-Жар», объездная, контур № 1604;
- улица Курманалиева, Б/Н (село Нижняя Ала-Арча);
- жилмассив «Кок-Жар», улица Полевая, Б/Н (МТФ);
- жилмассив «Кара-Жыгач», пересечение улиц Оберон и Сары-Озон;
- проспект Дэн Сяопина, 306б.