В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи

Цена на уголь в Бишкеке в этом году составляет 5 тысяч 800 сомов за тонну. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызкомур».

По его данным, продажа топлива уже началась на официальных топливных базах предприятия.

Напомним, ранее Служба антимонопольного регулирования утвердила цену на уголь в размере 2 тысяч 460 сомов за тонну непосредственно с разреза Кара-Кече для поставки на ТЭЦ столицы. Отмечалось, что стоимость для населения будет закреплена Антимонопольной службой в ближайшее время, при этом уголь должен реализовываться не выше утвержденной цены.

В Бишкеке уголь можно приобрести по следующим адресам: