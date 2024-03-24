Подростковые проблемы возникают в жизни каждого человека. И, к сожалению, их решение не всегда легко дается. Когда при этом взрослые ведут себя правильно, то быстрее и спокойнее пройдет кризис.

Психолог организации «SOS Детские деревни Кыргызстана» Мээрим Кадирова рассказала 24.kg, как помочь подрастающему ребенку наладить взаимоотношения с близкими с родными в кризисных ситуациях.

Фото предоставлено собеседницей. Мээрим Кадирова

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Сейчас тема подросткового возраста стала очень популярной. Родители пытаются понять, как им обращаться с собственными детьми, которые еще недавно были такими послушными и понятными, а вот уже имеют собственные секреты, пытаются отгородиться, становятся замкнутыми и агрессивными. Несмотря на то что описанные изменения являются типичными и распространенными, они пугают и заставляют тревожиться даже самых подготовленных родителей.

Четкие временные границы подросткового периода сложно обозначить, поскольку процесс взросления всегда протекает индивидуально. Ученые предлагают разные варианты, и остается дискуссионным вопрос о том, следует ли включать в состав подросткового периода раннюю юность или же ограничиться только тем возрастом, который традиционно именуется отрочеством.

Подростковым периодом, согласно наиболее распространенной в современной психологии схеме, считается возраст от 11-12 до 15-17 лет. Он делится на младший подростковый (11-13 лет, или 5-6-е классы), старший (13-15 лет — это 7-9-е классы) и раннюю юность (15-17-летние старшеклассники).

В эти годы во всех областях жизнедеятельности взрослеющего ребенка происходят мощные сдвиги, которые сопровождаются трудностями и кризисами. На данном этапе формируются физическое и психическое здоровье взрослого человека, главные черты его личности и характера, нравственные качества.

Смена приоритетов

Этот период преодолевает границу между детством и зрелостью. Может полностью поменять мировоззрение человека. Несмотря на все негативные проявления, есть очень важная функция подростка — это искать себя в этом мире в первую очередь.

Подросток ищет ответы на вопрос: «Кто я?» В этот период происходят становление личности и профессиональное самоопределение. Читайте по теме Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов

В подростковом возрасте чаще всего появляются недостаточная уверенность в себе, осознание того, что он материально также социально несостоятельный на данный момент. Это все может ввести к агрессии, тревожности, а порой к разочарованию.

На этом этапе подростки поглощены общением с друзьями, одноклассниками, а авторитет взрослых отходит на второй план.

Очень часто подростки находят кумиров среди успешных знаменитостей и стараются им подражать.

В организме происходят бурные физиологические изменения: гормональные всплески, неравномерное развитие головного мозга. Все это приводит к тому, что подросток склонен к импульсивным поступкам, легко подвержен неврозам.

В обязательном порядке...

В нашем менталитете родители или близкие с ребенком не разговаривают об интимных отношениях. Но надо помнить: подростковый период часто называется периодом полового созревания. Поэтому родителям стоит на доступном языке, но без лишних подробностей общаться с детьми на эту деликатную тему. Нет ничего постыдного в этих разговорах. Будет хуже, если подросток узнает обо всем в искаженной форме от сверстников либо по незнанию заразится неприятным заболеванием или столкнется с беременностью.

Как помочь

Трудности в подростковом возрасте, конечно, неизбежны. Но станет ли этот период тяжелым или драматичным, зависит от окружающих людей. Надо понять и принять личность. Вовремя оказать помощь и поддержку. Стараться выстраивать гармоничные отношения, ведь ребенок пытается разобраться в собственных мыслях.

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Конечно же, попробуйте найти со своим ребенком общее хобби или какие-либо точки соприкосновения. Это может обеспечить эффективную профилактику. Вы можете вместе отдыхать, ходить в кино, на выставки, концерты.

Поверьте, далеко не все, что любит современная молодежь, — это плохо или развратно.

Или запишите подростка на секции, занятия спортом, в кружки — это отличный способ переключить внимание.

Ну и, конечно же, показывайте своим личным примером моральные ценности. Это никак не повлияет на подростка, но поможет ему понять суть всего происходящего вокруг. Помните, что каждый ребенок выносит многие поведенческие установки именно из среды, в которой он вырос, в которой он воспитывался.

Если родители или близкие понимают, что уже не могут самостоятельно повлиять на ситуацию с подростком, то следует обратиться к специалистам — психологам и психотерапевтам.