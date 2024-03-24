12:52
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Полезные советы

Кризис подросткового периода: о том, что делать, — в советах психолога

Подростковые проблемы возникают в жизни каждого человека. И, к сожалению, их решение не всегда легко дается. Когда при этом взрослые ведут себя правильно, то быстрее и спокойнее пройдет кризис.

Психолог организации «SOS Детские деревни Кыргызстана» Мээрим Кадирова рассказала 24.kg, как помочь подрастающему ребенку наладить взаимоотношения с близкими с родными в кризисных ситуациях.

предоставлено собеседницей
Фото предоставлено собеседницей. Мээрим Кадирова

Популярная тема

Сейчас тема подросткового возраста стала очень популярной. Родители пытаются понять, как им обращаться с собственными детьми, которые еще недавно были такими послушными и понятными, а вот уже имеют собственные секреты, пытаются отгородиться, становятся замкнутыми и агрессивными. Несмотря на то что описанные изменения являются типичными и распространенными, они пугают и заставляют тревожиться даже самых подготовленных родителей.

Четкие временные границы подросткового периода сложно обозначить, поскольку процесс взросления всегда протекает индивидуально. Ученые предлагают разные варианты, и остается дискуссионным вопрос о том, следует ли включать в состав подросткового периода раннюю юность или же ограничиться только тем возрастом, который традиционно именуется отрочеством.

Подростковым периодом, согласно наиболее распространенной в современной психологии схеме, считается возраст от 11-12 до 15-17 лет. Он делится на младший подростковый (11-13 лет, или 5-6-е классы), старший (13-15 лет — это 7-9-е классы) и раннюю юность (15-17-летние старшеклассники).

В эти годы во всех областях жизнедеятельности взрослеющего ребенка происходят мощные сдвиги, которые сопровождаются трудностями и кризисами. На данном этапе формируются физическое и психическое здоровье взрослого человека, главные черты его личности и характера, нравственные качества.

Смена приоритетов

Этот период преодолевает границу между детством и зрелостью. Может полностью поменять мировоззрение человека. Несмотря на все негативные проявления, есть очень важная функция подростка — это искать себя в этом мире в первую очередь.

Подросток ищет ответы на вопрос: «Кто я?» В этот период происходят становление личности и профессиональное самоопределение.

Читайте по теме
Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов

В подростковом возрасте чаще всего появляются недостаточная уверенность в себе, осознание того, что он материально также социально несостоятельный на данный момент. Это все может ввести к агрессии, тревожности, а порой к разочарованию.

На этом этапе подростки поглощены общением с друзьями, одноклассниками, а авторитет взрослых отходит на второй план.

Очень часто подростки находят кумиров среди успешных знаменитостей и стараются им подражать.

 В организме происходят бурные физиологические изменения: гормональные всплески, неравномерное развитие головного мозга. Все это приводит к тому, что подросток склонен к импульсивным поступкам, легко подвержен неврозам.

В обязательном порядке...

В нашем менталитете родители или близкие с ребенком не разговаривают об интимных отношениях. Но надо помнить: подростковый период часто называется периодом полового созревания. Поэтому родителям стоит на доступном языке, но без лишних подробностей общаться с детьми на эту деликатную тему. Нет ничего постыдного в этих разговорах. Будет хуже, если подросток узнает обо всем в искаженной форме от сверстников либо по незнанию заразится неприятным заболеванием или столкнется с беременностью.

Как помочь

Трудности в подростковом возрасте, конечно, неизбежны. Но станет ли этот период тяжелым или драматичным, зависит от окружающих людей. Надо понять и принять личность. Вовремя оказать помощь и поддержку. Стараться выстраивать гармоничные отношения, ведь ребенок пытается разобраться в собственных мыслях.

Читайте по теме
Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Не обесценивайте переживания подростка. Каждое событие он теперь воспринимает очень остро, и нужно помочь, научить безболезненно выходить из различных конфликтов с друзьями. Поддерживайте, когда он терпит неудачи, демонстрируйте, что вам не все равно. Подросток будет увереннее в себе и станет прислушиваться к вашему совету. Бывает, что он поругался или с кем-то расстался. Категорически нельзя говорить что-то в духе «сколько у тебя будет таких друзей, парней, девушек»... Не стоит так обесценивать. Иногда бывает достаточно простого: «Я тебя понимаю», «Я с тобой, все наладится».

Конечно же, попробуйте найти со своим ребенком общее хобби или какие-либо точки соприкосновения. Это может обеспечить эффективную профилактику. Вы можете вместе отдыхать, ходить в кино, на выставки, концерты.

Поверьте, далеко не все, что любит современная молодежь, — это плохо или развратно.

Или запишите подростка на секции, занятия спортом, в кружки — это отличный способ переключить внимание.

Ну и, конечно же, показывайте своим личным примером моральные ценности. Это никак не повлияет на подростка, но поможет ему понять суть всего происходящего вокруг. Помните, что каждый ребенок выносит многие поведенческие установки именно из среды, в которой он вырос, в которой он воспитывался.

Если родители или близкие понимают, что уже не могут самостоятельно повлиять на ситуацию с подростком, то следует обратиться к специалистам — психологам и психотерапевтам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289425/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога
Люди не дозвонились в «102» из-за параллельных вызовов. Ответ ГУВД Бишкека
Что такое синдром отличника и как с ним бороться? Советы психологов
Как защититься от холода и не получить обморожение. Советы от МЧС
Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе. Куда в этих случаях звонить
Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Кыргызстанских подростков, оставшихся без попечения, доставили из Москвы
Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета
Если нужна срочная помощь. Самые важные телефоны в новогодние праздники
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
24 марта, воскресенье
12:23
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзод...
11:31
Сегодня очередная годовщина Мартовской революции: обращение президента
11:00
Кризис подросткового периода: о том, что делать, — в советах психолога
10:44
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек
10:23
Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России
23 марта, суббота
22:27
Матраимов vs власти: чиновник прокомментировал предполагаемое покушение