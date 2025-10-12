Неделя-24. Жестокое двойное убийство и почасовые парковки в Бишкеке

В Бишкеке хотят ввести почасовые платные парковки. Проект рассматривали на сессии городского кенеша. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы установят тарифы от 30 до 50 сомов в час. Отдельные депутаты заметили, что проект муниципалитета недоработанный, и предложили вернуть его. Они перечислили главные предложения нардепов:
- убрать почасовую оплату;
- сделать парковку бесплатной в выходные и праздничные дни;
- не внедрять штрафные санкции в течение пилота;
- установить информационные стенды и провести разъяснительную работу среди населения.
«Споры вызвал и другой момент: депутаты считают, что первые полчаса парковки должны быть бесплатными, мэрия настаивает на 15 минутах. Горожане не готовы к почасовой оплате, мы предлагаем, чтобы проект постановления вступил в силу с 1 января 2026 года. И тогда в октябре-декабре проведут подготовительные работы», — сказал депутат Жаныбек Абиров.
Окончательное решение по предложенному мэрией проекту депутаты горкенеша планируют принять на следующей неделе.
Жестокое двойное убийство в столичном жилмассиве «Ак-Ордо». В ночь на 3 октября в одном из домов проник парень. Он убил мужчину, 1991 года рождения, и его сестру, 1989 года рождения, нанеся им 18 и 11 ножевых ранений. Его задержали с помощью камер распознавания лиц «Безопасная страна». При задержании парень признался в совершении двойного убийства. Ему 19 лет. Подробностей о мотивах преступления правоохранительные органы не разглашают.
Временный запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане. Как ранее сообщало Министерство экономики и коммерции, ставшее инициатором идеи, основная цель — обеспечить безопасность дорожного движения и прозрачность на рынке движимого имущества. Запрет направлен на то, чтобы не допустить ввоз так называемых «конструкторов» — легковых автомобилей (категория M1), собранных в Кыргызстане из отдельных, импортируемых запчастей, агрегатов и кузовов. В ведомстве подчеркивали, что такие машины, как правило, не проходят таможенное оформление. Их сборка и постановка на учет проводятся с использованием поддельных или отсутствующих документов. Это нарушает законодательство и наносит ущерб государственному бюджету.
В Бишкеке установили цену на уголь — 5 тысяч 800 сомов за тонну. Речь о топливе, которое реализует «Кыргызкомур» на официальных базах предприятия. Адреса можно посмотреть по ссылке.
В Кыргызстане за неделю выявили более 400 тысяч непристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. В республике с 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы, установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начали фиксировать подобные нарушения. Кстати, штраф за непристегнутый ремень в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.
