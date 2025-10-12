Неделя-24. Жестокое двойное убийство и почасовые парковки в Бишкеке

В Бишкеке хотят ввести почасовые платные парковки. Проект рассматривали на сессии городского кенеша. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы установят тарифы от 30 до 50 сомов в час. Отдельные депутаты заметили, что проект муниципалитета недоработанный, и предложили вернуть его. Они перечислили главные предложения нардепов:

убрать почасовую оплату;

сделать парковку бесплатной в выходные и праздничные дни;

не внедрять штрафные санкции в течение пилота;

установить информационные стенды и провести разъяснительную работу среди населения.

«Споры вызвал и другой момент: депутаты считают, что первые полчаса парковки должны быть бесплатными, мэрия настаивает на 15 минутах. Горожане не готовы к почасовой оплате, мы предлагаем, чтобы проект постановления вступил в силу с 1 января 2026 года. И тогда в октябре-декабре проведут подготовительные работы», — сказал депутат Жаныбек Абиров.

Окончательное решение по предложенному мэрией проекту депутаты горкенеша планируют принять на следующей неделе.

Жестокое двойное убийство в столичном жилмассиве «Ак-Ордо». В ночь на 3 октября в одном из домов проник парень. Он убил мужчину, 1991 года рождения, и его сестру, 1989 года рождения, нанеся им 18 и 11 ножевых ранений. Его задержали с помощью камер распознавания лиц «Безопасная страна». При задержании парень признался в совершении двойного убийства. Ему 19 лет. Подробностей о мотивах преступления правоохранительные органы не разглашают.

Временный запрет на ввоз кузовов автотранспортных средств ввели в Кыргызстане. Как ранее сообщало Министерство экономики и коммерции, ставшее инициатором идеи, основная цель — обеспечить безопасность дорожного движения и прозрачность на рынке движимого имущества. Запрет направлен на то, чтобы не допустить ввоз так называемых «конструкторов» — легковых автомобилей (категория M1), собранных в Кыргызстане из отдельных, импортируемых запчастей, агрегатов и кузовов. В ведомстве подчеркивали, что такие машины, как правило, не проходят таможенное оформление. Их сборка и постановка на учет проводятся с использованием поддельных или отсутствующих документов. Это нарушает законодательство и наносит ущерб государственному бюджету.

В Бишкеке установили цену на уголь — 5 тысяч 800 сомов за тонну. Речь о топливе, которое реализует «Кыргызкомур» на официальных базах предприятия. Адреса можно посмотреть по ссылке.

В Кыргызстане за неделю выявили более 400 тысяч непристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. В республике с 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы, установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начали фиксировать подобные нарушения. Кстати, штраф за непристегнутый ремень в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Парламентские выборы — 2025. Эксперты о целях кампании, кандидатах и рисках Фото 24.kg. Многие считают, что парламентские выборы ничем не удивят кыргызстанцев В Кыргызстане 30 ноября пройдут досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Президент Садыр Жапаров заявил, что новый закон создал все условия для чистой и прозрачной кампании. Оптимизм главы государства разделяют не все. Эксперты видят риск в том, что эта гонка за мандатами — забава для толстосумов и не принесет качественного обновления Жогорку Кенеша. Подробнее о том, чего нам ждать от парламентских выборов, в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1 30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. В этот раз они будут проходить по новой системе. Страна разделена на 30 многомандатных округов, и от каждого округа в парламент пройдут три кандидата, набравшие больше всего голосов. Среди этой тройки обязательно должна быть женщина. Редакция 24.kg собрала актуальные данные из разных источников о тех известных личностях, кто уже заявил о намерении баллотироваться, кто собирается это сделать по слухам и кому с кем предстоит конкурировать. ПОДРОБНЕЕ

Электросамокаты в Бишкеке: травмы, скорость и будет ли запрет Фото 24.kg. Использующих электросамокаты в Бишкеке все больше Средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, скутеры и электровелосипеды — прочно вошли в жизнь бишкекчан. Даже тех, кто на них не передвигается. Быстрая мобильная поездка одного человека порой превращается в стресс для нескольких пешеходов или автолюбителей. Статистика неутешительная. Только по данным Клинической больницы скорой медицинской помощи, ежедневно к ним попадают двое-трое пострадавших от наезда самокатчиков. ПОДРОБНЕЕ

От развлечения до проблемы: в Кыргызстане хотят запретить квадроциклы в горах Модная услуга аренды квадроциклов или эндуро мотоциклов может разрушить горную экосистему Кыргызстана. Даже глава государства Садыр Жапаров обратил на это внимание и призвал граждан бережно относиться к природе и пастбищам. Он поручил министрам внутренних дел и природных ресурсов, экологии и технадзора рассмотреть вопрос о введении штрафов и даже конфискации техники у нарушителей. Как сегодня обстоят дела с арендой мотовездеходов и есть ли регулирующая данную сферу нормативно-правовая база? ПОДРОБНЕЕ

Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана (часть I) Фото из архива семьи. Академик во время одной из экспедиций Имя выдающегося советского и кыргызстанского ученого Владимира Плоских известно не только на родине, но и за ее пределами. Он внес огромный вклад в изучение и сохранение культурного наследия Центральной Азии. Имя ученого по праву навсегда вписано в историческую летопись Кыргызстана. Исследователь, историк, археолог, педагог и писатель Владимир Михайлович Плоских скончался 31 июля 2025-го на 88-м году жизни. Его, без преувеличения, великие дела продолжают его ученики и последователи... ПОДРОБНЕЕ

Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 2 Имя выдающегося советского и кыргызстанского ученого Владимира Плоских известно не только на родине, но и за ее пределами. Он внес огромный вклад в изучение и сохранение культурного наследия Центральной Азии. Имя ученого по праву навсегда вписано в историческую летопись КР. 24.kg во второй части публикации рассказывает о первой и единственной любви ученого, его семье и династии. ПОДРОБНЕЕ

От Бишкека до Нью-Йорка. История Касыма Молдогазы — универсального гитариста Фото героя публикации. Касым Молдогазы 24.kg. Касым Молдогазы в 2020-м с отличием окончил Кыргызскую национальную консерваторию, два года играл в известной джазовой группе «Соленые орешки». В 2021-м поступил в магистратуру на джазовую программу музыкального колледжа Университета Луисвилла (штат Кентукки, США). Сейчас Касыму Молдогазы 28 лет, он многожанровый виртуоз-гитарист. В 2024 году переехал в Нью-Йорк. О жизни, наполненной событиями, молодой человек рассказал ПОДРОБНЕЕ

Смертная казнь в мире: список стран, где она еще применяется Смертная казнь остается одной из самых противоречивых мер наказания в современном мире. По данным Amnesty International, к концу 2024 года 113 государств полностью отменили смертную казнь, еще 32 страны ограничили ее применение или фактически не используют. Однако в 54 странах эта мера наказания по-прежнему сохраняется. ПОДРОБНЕЕ

Ваучеры, Face ID и международные стандарты: что происходит в высшем образовании Фото из интернета. Всего в Кыргызстане 88 организаций высшего образования Почти четверть выпускников вузов Кыргызстана не может найти работу, при этом 88 процентов студентов учится на платной основе. Как государство намерено повысить качество образования и решить проблему трудоустройства? В Министерстве науки, высшего образования и инноваций 24.kg рассказали, как в республике внедряют ваучеры для поддержки педагогики, запускают Face ID для борьбы с коррупцией и пересматривают международные стандарты, чтобы студенты выбирали не только ОшГУ и КНУ, но и востребованные технические специальности. ПОДРОБНЕЕ

Моргайте чаще! Чем опасен синдром сухого глаза Синдром сухого глаза — одно из самых распространенных офтальмологических нарушений. О симптомах и возможных последствиях 24.kg рассказала офтальмолог Жаркын Боромбаева. ПОДРОБНЕЕ

Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Чуйской области, заедем на Иссык-Куль, доберемся до Таш-Рабата и завершим наш вояж на юге республики. ПОДРОБНЕЕ